https://ria.ru/20230925/eskalatsiya-1898604204.html
СЦКК сообщил о гибели более 4700 мирных жителей ДНР за 585 дней эскалации
СЦКК сообщил о гибели более 4700 мирных жителей ДНР за 585 дней эскалации - РИА Новости, 25.09.2023
СЦКК сообщил о гибели более 4700 мирных жителей ДНР за 585 дней эскалации
Более 4,7 тысячи мирных жителей, включая 139 детей, погибли в ДНР за 585 дней эскалации, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T22:45
2023-09-25T22:45
2023-09-25T22:47
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Более 4,7 тысячи мирных жителей, включая 139 детей, погибли в ДНР за 585 дней эскалации, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства, за 585 дней эскалации в ДНР погибли 4703 мирных жителя, в том числе 139 детей. Число пострадавших за это же время составило 5254, среди них 351 ребенок. Кроме того, с 17 февраля 2022 года ведомство зарегистрировало 133 случая подрыва мирных жителей, включая десяти детей, на противопехотных минах "Лепесток". Трое пострадавших в результате ранения скончались. По данным представительства, за все время эскалации в ДНР повреждено 1850 транспортных средств, 3011 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 181 медицинское учреждение, 620 учебных заведений, 1215 объектов социального обеспечения, 83 объекта критической инфраструктуры, а также 912 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, с 17 февраля прошлого года представительство зафиксировало 12 496 фактов повреждения жилых домов. Согласно сообщению представительства за 585 дней эскалации украинские войска выпустили по территории ДНР 142 998 боеприпасов различного калибра. В общей сложности за это время было зафиксировано 24 859 фактов ведения огня, из низ 24 522 - с применением тяжелого вооружения.
https://ria.ru/20230920/ukraina-1897627037.html
https://ria.ru/20230923/obraschenie-1898159231.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
СЦКК сообщил о гибели более 4700 мирных жителей ДНР за 585 дней эскалации
СЦКК: более 4,7 тысячи мирных жителей погибли в ДНР за 585 дней эскалации
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости.
Более 4,7 тысячи мирных жителей, включая 139 детей, погибли в ДНР за 585 дней эскалации, сообщило
представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства, за 585 дней эскалации в ДНР погибли 4703 мирных жителя, в том числе 139 детей. Число пострадавших за это же время составило 5254, среди них 351 ребенок. Кроме того, с 17 февраля 2022 года ведомство зарегистрировало 133 случая подрыва мирных жителей, включая десяти детей, на противопехотных минах "Лепесток". Трое пострадавших в результате ранения скончались.
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По данным представительства, за все время эскалации в ДНР повреждено 1850 транспортных средств, 3011 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 181 медицинское учреждение, 620 учебных заведений, 1215 объектов социального обеспечения, 83 объекта критической инфраструктуры, а также 912 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, с 17 февраля прошлого года представительство зафиксировало 12 496 фактов повреждения жилых домов.
Согласно сообщению представительства за 585 дней эскалации украинские войска выпустили по территории ДНР 142 998 боеприпасов различного калибра. В общей сложности за это время было зафиксировано 24 859 фактов ведения огня, из низ 24 522 - с применением тяжелого вооружения.
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