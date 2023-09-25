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Экс-депутат Рады призвал Нетаньяху оценить чествование эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
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18:38 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/esesovets-1898573086.html
Экс-депутат Рады призвал Нетаньяху оценить чествование эсэсовца в Канаде
Экс-депутат Рады призвал Нетаньяху оценить чествование эсэсовца в Канаде - РИА Новости, 25.09.2023
Экс-депутат Рады призвал Нетаньяху оценить чествование эсэсовца в Канаде
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом дать оценку чествованию 98-летнего РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:38
2023-09-25T18:38
в мире
канада
израиль
украина
россия
биньямин нетаньяху
илья кива
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом дать оценку чествованию 98-летнего эсэсовца в парламенте Канады во время выступления Владимира Зеленского. Кива в обращении к Нетаньяху, опубликованном в его Telegram-канале, назвал действия "представителей власти еврейской национальности на Украине" аморальными и отметил, что "их поступки не поддаются никакой критике в мире". "Я призываю Вас не закрывать на эти поступки глаза. Одним из ярких примеров является поступок украинского президента Владимира Зеленского, который произошел во время выступления в парламенте Канады 22 сентября этого года. Он торжественно поприветствовал 98-летнего украинского нациста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС "Галичина", которая присягала в верности Адольфу Гитлеру. ... Я призываю Вас дать настоящую и жесткую оценку этим действиям", - говорится в обращении Кивы к премьеру Израиля. Он также назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады пропагандой нацизма, нарушением норм международного права и "плевком в лица тем, кто боролся с нацизмом, стал жертвой и потерял своих родных и близких в этой борьбе". Кроме того, Кива в обращении к главе Израиля напомнил, что в 2022 году контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь". На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
https://ria.ru/20230925/esesovets-1898459336.html
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в мире, канада, израиль, украина, россия, биньямин нетаньяху, илья кива, верховная рада украины
В мире, Канада, Израиль, Украина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Илья Кива, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Рады призвал Нетаньяху оценить чествование эсэсовца в Канаде

Кива призвал Нетаньяху дать оценку чествованию эсэсовца в Канаде

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом дать оценку чествованию 98-летнего эсэсовца в парламенте Канады во время выступления Владимира Зеленского.
Кива в обращении к Нетаньяху, опубликованном в его Telegram-канале, назвал действия "представителей власти еврейской национальности на Украине" аморальными и отметил, что "их поступки не поддаются никакой критике в мире".
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"Я призываю Вас не закрывать на эти поступки глаза. Одним из ярких примеров является поступок украинского президента Владимира Зеленского, который произошел во время выступления в парламенте Канады 22 сентября этого года. Он торжественно поприветствовал 98-летнего украинского нациста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС "Галичина", которая присягала в верности Адольфу Гитлеру. ... Я призываю Вас дать настоящую и жесткую оценку этим действиям", - говорится в обращении Кивы к премьеру Израиля. Он также назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады пропагандой нацизма, нарушением норм международного права и "плевком в лица тем, кто боролся с нацизмом, стал жертвой и потерял своих родных и близких в этой борьбе".
Кроме того, Кива в обращении к главе Израиля напомнил, что в 2022 году контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь".
На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
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В миреКанадаИзраильУкраинаРоссияБиньямин НетаньяхуИлья КиваВерховная Рада Украины
 
 
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