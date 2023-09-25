https://ria.ru/20230925/esesovets-1898472323.html
В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады
В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023
В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады
У преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:52
2023-09-25T12:52
2023-09-25T14:16
канада
дмитрий песков
россия
владимир зеленский
политика
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. У преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление 98-летнего бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском парламенте."Сколько бы лет им ни было, здесь нет срока давности у этих преступлений. <...> подобная неряшливость, конечно, возмутительна", — сказал замглавы администрации главы государства.По словам Пескова, на Западе выросло поколение, не знающее истории ХХ века."Мы знаем, что многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны. И они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы видим сейчас, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу", — добавил спикер Кремля.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.
https://ria.ru/20230925/skandal-1898416172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, дмитрий песков, россия, владимир зеленский, политика, вторая мировая война (1939-1945)
Канада, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Зеленский, Политика, Вторая мировая война (1939-1945)
В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады
Песков назвал чествование эсэсовца в Канаде неряшливым отношением к памяти
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. У преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление 98-летнего бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском парламенте.
"Сколько бы лет им ни было, здесь нет срока давности у этих преступлений. <...> подобная неряшливость, конечно, возмутительна", — сказал замглавы администрации главы государства.
Хунку 22 сентября пригласили на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
В действительности же он оказался бывшим участником добровольческой дивизии СС "Галичина", которая не только воевала против советских войск, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Состояло подразделение преимущественно из украинских националистов.
По словам Пескова, на Западе выросло поколение, не знающее истории ХХ века.
"Мы знаем, что многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны. И они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы видим сейчас, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы
, на Украине
, с чем мы и ведем непримиримую борьбу", — добавил спикер Кремля.
"Показал истинное лицо". Скандал с Зеленским в Канаде вызвал шок в Сети
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.
Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.
Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады