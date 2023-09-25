https://ria.ru/20230925/esesovets-1898472323.html

В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады

В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады - РИА Новости, 25.09.2023

В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады

У преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:52

2023-09-25T12:52

2023-09-25T14:16

канада

дмитрий песков

россия

владимир зеленский

политика

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. У преступлений нацистов нет срока давности, а незнание истории Второй мировой войны чревато "новыми проявлениями фашизма", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появление 98-летнего бывшего участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском парламенте."Сколько бы лет им ни было, здесь нет срока давности у этих преступлений. <...> подобная неряшливость, конечно, возмутительна", — сказал замглавы администрации главы государства.По словам Пескова, на Западе выросло поколение, не знающее истории ХХ века."Мы знаем, что многие западные страны, в том числе и Канада, вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны. И они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться то там, то сям. И мы видим сейчас, как он практически пытается встать на ноги в центре Европы, на Украине, с чем мы и ведем непримиримую борьбу", — добавил спикер Кремля.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе этих планов.Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал от организаторов извинений. Представитель израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сказал РИА Новости, что организация попросит посла Израиля в Канаде высказаться о недопустимости таких действий.

https://ria.ru/20230925/skandal-1898416172.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

канада, дмитрий песков, россия, владимир зеленский, политика, вторая мировая война (1939-1945)