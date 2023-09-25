https://ria.ru/20230925/erevan-1898444381.html
На акции протеста в Ереване задержали 168 человек
На акции протеста в Ереване задержали 168 человек - РИА Новости, 25.09.2023
На акции протеста в Ереване задержали 168 человек
Полиция Армении задержала 168 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:08
2023-09-25T11:08
2023-09-25T11:50
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 сен — РИА Новости. Полиция Армении задержала 168 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 168 человек", — сказал собеседник агентства.Как заявил адвокат Арсен Бабаян, среди задержанных, в частности, депутат Национального собрания Тадевос Аветисян.Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе. Кроме того, демонстранты прошли колонной по нескольким улицам в центре столицы. В Ереване проходит акция неповиновения — децентрализованные антиправительственные шествия, объявленные ранее оппозицией.Как сообщал корреспондент РИА Новости, полиция задерживала также манифестантов, двигающихся в колонне по тротуарам и не перекрывающих движение автомобилей. Журналист стал свидетелем задержания нескольких участников акции. Когда колонна двигалась по тротуару по улице Туманяна, полицейские скрутили четырех человек и посадили их в автомобиль. Между демонстрантами и силовиками возникла потасовка, манифестанты требовали освободить своих товарищей.Протесты в Ереване не утихают с минувшего вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре столицы протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230923/erevan-1898244185.html
https://ria.ru/20230923/erevan-1898210351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание участников акции протеста в Ереване
Полиция начала задержания участников акции протеста в Ереване.
2023-09-25T11:08
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PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе
На акции протеста в Ереване задержали 168 человек
В Ереване в понедельник задержали 168 участников протеста
ЕРЕВАН, 25 сен — РИА Новости. Полиция Армении задержала 168 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 168 человек", — сказал собеседник агентства.
Как заявил адвокат Арсен Бабаян, среди задержанных, в частности, депутат Национального собрания Тадевос Аветисян.
Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана
, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе. Кроме того, демонстранты прошли колонной по нескольким улицам в центре столицы. В Ереване проходит акция неповиновения — децентрализованные антиправительственные шествия, объявленные ранее оппозицией.
В Ереване мужчина попытался поставить палаточный лагерь
Как сообщал корреспондент РИА Новости, полиция задерживала также манифестантов, двигающихся в колонне по тротуарам и не перекрывающих движение автомобилей.
Журналист стал свидетелем задержания нескольких участников акции. Когда колонна двигалась по тротуару по улице Туманяна, полицейские скрутили четырех человек и посадили их в автомобиль. Между демонстрантами и силовиками возникла потасовка, манифестанты требовали освободить своих товарищей.
Протесты в Ереване не утихают с минувшего вторника, когда Азербайджан
начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре столицы протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
В Ереване возбудили дела в отношении 49 участников акций протеста