https://ria.ru/20230925/erevan-1898444381.html

На акции протеста в Ереване задержали 168 человек

На акции протеста в Ереване задержали 168 человек - РИА Новости, 25.09.2023

На акции протеста в Ереване задержали 168 человек

Полиция Армении задержала 168 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:08

2023-09-25T11:08

2023-09-25T11:50

в мире

ереван

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 25 сен — РИА Новости. Полиция Армении задержала 168 участников акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 168 человек", — сказал собеседник агентства.Как заявил адвокат Арсен Бабаян, среди задержанных, в частности, депутат Национального собрания Тадевос Аветисян.Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе. Кроме того, демонстранты прошли колонной по нескольким улицам в центре столицы. В Ереване проходит акция неповиновения — децентрализованные антиправительственные шествия, объявленные ранее оппозицией.Как сообщал корреспондент РИА Новости, полиция задерживала также манифестантов, двигающихся в колонне по тротуарам и не перекрывающих движение автомобилей. Журналист стал свидетелем задержания нескольких участников акции. Когда колонна двигалась по тротуару по улице Туманяна, полицейские скрутили четырех человек и посадили их в автомобиль. Между демонстрантами и силовиками возникла потасовка, манифестанты требовали освободить своих товарищей.Протесты в Ереване не утихают с минувшего вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре столицы протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230923/erevan-1898244185.html

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ереван

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание участников акции протеста в Ереване Полиция начала задержания участников акции протеста в Ереване. 2023-09-25T11:08 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе