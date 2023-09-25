https://ria.ru/20230925/erevan-1898412515.html
На акции протеста в Ереване задержали 142 человека
На акции протеста в Ереване задержали 142 человека - РИА Новости, 25.09.2023
На акции протеста в Ереване задержали 142 человека
Полиция Армении утром задержала 142 участника акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:42
2023-09-25T08:42
2023-09-25T09:42
в мире
ереван
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 сен — РИА Новости. Полиция Армении утром задержала 142 участника акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в ведомстве."По состоянию на 10:00 (9:00 мск) в полицейские отделения доставлены 142 человека", — отметили в полиции.Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе.Полиция также начала задерживать манифестантов, двигающихся в колонне по тротуарам и не перекрывающих движение автомобилей, в центре столицы.Колонна идет по нескольким улицам города. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания нескольких участников акции. Когда колонна двигалась по тротуару по улице Туманяна, полицейские скрутили четырех человек и посадили их в автомобиль. Между демонстрантами и представителями правоохранительных органов возникла потасовка, протестующие требовали освободить своих товарищей.В столице Армении утром проходит акция неповиновения — децентрализованные антиправительственные шествия, объявленные ранее оппозицией.Протесты в Ереване не утихают с минувшего вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре столицы протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230925/kocharyan-1898410089.html
https://ria.ru/20230924/erevan-1898314003.html
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Задержание участников акции протеста в Ереване
Полиция начала задержания участников акции протеста в Ереване.
2023-09-25T08:42
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PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе
На акции протеста в Ереване задержали 142 человека
В Ереване на акции с требованием отставки премьера задержали 142 человека
ЕРЕВАН, 25 сен — РИА Новости. Полиция Армении утром задержала 142 участника акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«
"По состоянию на 10:00 (9:00 мск) в полицейские отделения доставлены 142 человека", — отметили в полиции.
Протестующие с утра перекрывают улицы Еревана
, пытаясь парализовать транспортное сообщение в городе.
Полиция также начала задерживать манифестантов, двигающихся в колонне по тротуарам и не перекрывающих движение автомобилей, в центре столицы.
Сына экс-президента Армении Кочаряна арестовали на месяц
Колонна идет по нескольким улицам города. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания нескольких участников акции. Когда колонна двигалась по тротуару по улице Туманяна, полицейские скрутили четырех человек и посадили их в автомобиль. Между демонстрантами и представителями правоохранительных органов возникла потасовка, протестующие требовали освободить своих товарищей.
В столице Армении утром проходит акция неповиновения — децентрализованные антиправительственные шествия, объявленные ранее оппозицией.
Протесты в Ереване не утихают с минувшего вторника, когда Азербайджан
начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре столицы протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал регион частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
В центре Еревана усилили полицейские патрули