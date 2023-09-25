https://ria.ru/20230925/erevan-1898406990.html

В Ереване начались задержания участников акции протеста

В Ереване начались задержания участников акции протеста - РИА Новости, 25.09.2023

В Ереване начались задержания участников акции протеста

Полиция утром в понедельник начала задержания участников акции протеста в Ереване, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:22

2023-09-25T07:22

2023-09-25T07:35

ереван

ситуация в нагорном карабахе

в мире

никол пашинян

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897971971_0:122:2848:1723_1920x0_80_0_0_a700826cb1bd88e27f2af93dafe251b4.jpg

ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Полиция утром в понедельник начала задержания участников акции протеста в Ереване, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Накануне организаторы протестов призвали граждан парализовать движение в столице, блокируя улицы с 7.00 (6.00 мск) до 11.00 (10.00) мск.На одной из центральных улиц Еревана полицейские усадили в машины и увезли часть протестующих еще до начала акции.Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230924/vezd-1898384287.html

ереван

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире, никол пашинян, азербайджан