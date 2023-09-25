https://ria.ru/20230925/erevan-1898406990.html
В Ереване начались задержания участников акции протеста
В Ереване начались задержания участников акции протеста - РИА Новости, 25.09.2023
В Ереване начались задержания участников акции протеста
Полиция утром в понедельник начала задержания участников акции протеста в Ереване, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:22
2023-09-25T07:22
2023-09-25T07:35
ереван
ситуация в нагорном карабахе
в мире
никол пашинян
азербайджан
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Полиция утром в понедельник начала задержания участников акции протеста в Ереване, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Накануне организаторы протестов призвали граждан парализовать движение в столице, блокируя улицы с 7.00 (6.00 мск) до 11.00 (10.00) мск.На одной из центральных улиц Еревана полицейские усадили в машины и увезли часть протестующих еще до начала акции.Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230924/vezd-1898384287.html
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ереван, ситуация в нагорном карабахе, в мире, никол пашинян, азербайджан
Ереван, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Никол Пашинян, Азербайджан
В Ереване начались задержания участников акции протеста
В Ереване полиция начала задержания участников акции протеста в Ереване