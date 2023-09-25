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Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС - РИА Новости, 25.09.2023
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15:05 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/energiya-1898513554.html
Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС
Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС - РИА Новости, 25.09.2023
Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что решение Европы отказаться от российской энергии противоречит ее интересам, но пока у Будапешта... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:05
2023-09-25T15:05
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что решение Европы отказаться от российской энергии противоречит ее интересам, но пока у Будапешта недостаточно сил противостоять, он может только уменьшить негативные последствия для себя. "Брюссель решил, чтобы Европа отказалась от российских энергоносителей. По моему убеждению, это противоречит интересам Европы, в том числе Венгрии. Но сейчас у нас недостаточно сил, чтобы этому противодействовать. Правительство может быть нацелено лишь на то, чтобы уменьшить негативные последствия брюссельского решения и приспособиться к новой ситуации", - сказал Орбан, выступая перед депутатами венгерского парламента в первый день осенней сессии.
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в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС

Орбан: отказ от российской энергии не отвечает интересам Евросоюза

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что решение Европы отказаться от российской энергии противоречит ее интересам, но пока у Будапешта недостаточно сил противостоять, он может только уменьшить негативные последствия для себя.
"Брюссель решил, чтобы Европа отказалась от российских энергоносителей. По моему убеждению, это противоречит интересам Европы, в том числе Венгрии. Но сейчас у нас недостаточно сил, чтобы этому противодействовать. Правительство может быть нацелено лишь на то, чтобы уменьшить негативные последствия брюссельского решения и приспособиться к новой ситуации", - сказал Орбан, выступая перед депутатами венгерского парламента в первый день осенней сессии.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Лихачев прокомментировал сообщения об отказе Венгрии от российского топлива
22 сентября, 22:52
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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