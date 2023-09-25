https://ria.ru/20230925/energiya-1898513554.html

Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС

Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС - РИА Новости, 25.09.2023

Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что решение Европы отказаться от российской энергии противоречит ее интересам, но пока у Будапешта... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:05

2023-09-25T15:05

2023-09-25T15:05

в мире

венгрия

виктор орбан

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что решение Европы отказаться от российской энергии противоречит ее интересам, но пока у Будапешта недостаточно сил противостоять, он может только уменьшить негативные последствия для себя. "Брюссель решил, чтобы Европа отказалась от российских энергоносителей. По моему убеждению, это противоречит интересам Европы, в том числе Венгрии. Но сейчас у нас недостаточно сил, чтобы этому противодействовать. Правительство может быть нацелено лишь на то, чтобы уменьшить негативные последствия брюссельского решения и приспособиться к новой ситуации", - сказал Орбан, выступая перед депутатами венгерского парламента в первый день осенней сессии.

https://ria.ru/20230922/soobscheniya-1898139998.html

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, россия, санкции в отношении россии