https://ria.ru/20230925/energiya-1898513554.html
Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС
Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС - РИА Новости, 25.09.2023
Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что решение Европы отказаться от российской энергии противоречит ее интересам, но пока у Будапешта... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:05
2023-09-25T15:05
2023-09-25T15:05
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что решение Европы отказаться от российской энергии противоречит ее интересам, но пока у Будапешта недостаточно сил противостоять, он может только уменьшить негативные последствия для себя. "Брюссель решил, чтобы Европа отказалась от российских энергоносителей. По моему убеждению, это противоречит интересам Европы, в том числе Венгрии. Но сейчас у нас недостаточно сил, чтобы этому противодействовать. Правительство может быть нацелено лишь на то, чтобы уменьшить негативные последствия брюссельского решения и приспособиться к новой ситуации", - сказал Орбан, выступая перед депутатами венгерского парламента в первый день осенней сессии.
https://ria.ru/20230922/soobscheniya-1898139998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
Орбан заявил, что отказ от российской энергии противоречит интересам ЕС
Орбан: отказ от российской энергии не отвечает интересам Евросоюза
БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил убеждение, что решение Европы отказаться от российской энергии противоречит ее интересам, но пока у Будапешта недостаточно сил противостоять, он может только уменьшить негативные последствия для себя.
"Брюссель решил, чтобы Европа отказалась от российских энергоносителей. По моему убеждению, это противоречит интересам Европы, в том числе Венгрии. Но сейчас у нас недостаточно сил, чтобы этому противодействовать. Правительство может быть нацелено лишь на то, чтобы уменьшить негативные последствия брюссельского решения и приспособиться к новой ситуации", - сказал Орбан, выступая перед депутатами венгерского парламента в первый день осенней сессии.
Лихачев прокомментировал сообщения об отказе Венгрии от российского топлива