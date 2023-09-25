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В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека - РИА Новости, 25.09.2023
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07:39 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/dtp-1898407742.html
В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека
В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека - РИА Новости, 25.09.2023
В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека
Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:39
2023-09-25T07:39
нижегородская область
саратов
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в воскресенье около 21.00 на 73 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. "Водитель "Лада Калина" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки "Газель" грузового типа. В результате произошедшего в автомобиле марки "Лада Калина" до приезда скорой медицинской помощи скончались 3 человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ДТП ещё 3 человека получили травмы различной степени тяжести: один человек, находившийся в "Газели", и двое в "Ладе".
https://ria.ru/20230924/dtp-1898390994.html
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нижегородская область, саратов, нижний новгород, происшествия
Нижегородская область, Саратов, Нижний Новгород, Происшествия
В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека

В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека, трое пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в воскресенье около 21.00 на 73 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов.
"Водитель "Лада Калина" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки "Газель" грузового типа. В результате произошедшего в автомобиле марки "Лада Калина" до приезда скорой медицинской помощи скончались 3 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП ещё 3 человека получили травмы различной степени тяжести: один человек, находившийся в "Газели", и двое в "Ладе".
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