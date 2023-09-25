https://ria.ru/20230925/dtp-1898407742.html

В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека

В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека - РИА Новости, 25.09.2023

В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека

Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:39

2023-09-25T07:39

2023-09-25T07:39

нижегородская область

саратов

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовой "Газелью" в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в воскресенье около 21.00 на 73 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. "Водитель "Лада Калина" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки "Газель" грузового типа. В результате произошедшего в автомобиле марки "Лада Калина" до приезда скорой медицинской помощи скончались 3 человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ДТП ещё 3 человека получили травмы различной степени тяжести: один человек, находившийся в "Газели", и двое в "Ладе".

https://ria.ru/20230924/dtp-1898390994.html

нижегородская область

саратов

нижний новгород

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нижегородская область, саратов, нижний новгород, происшествия