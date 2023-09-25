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Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/dron-1898473458.html
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - РИА Новости, 25.09.2023
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области
Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:56
2023-09-25T12:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, оперативные службы выехали на место. Село Муром Шебекинского горокруга находится примерно в километре от украинской границы и на расстоянии 13 километров от города Шебекино. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230925/drony-1898444769.html
белгородская область
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области

Гладков: дрон-камикадзе атаковал объект связи в белгородском селе Муром

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка бронированной пленки на окнах в Белгородской области
Установка бронированной пленки на окнах в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Установка бронированной пленки на окнах в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, оперативные службы выехали на место.
Село Муром Шебекинского горокруга находится примерно в километре от украинской границы и на расстоянии 13 километров от города Шебекино. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
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