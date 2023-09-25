https://ria.ru/20230925/dron-1898473458.html

Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - РИА Новости, 25.09.2023

Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:56

2023-09-25T12:56

2023-09-25T12:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, оперативные службы выехали на место. Село Муром Шебекинского горокруга находится примерно в километре от украинской границы и на расстоянии 13 километров от города Шебекино. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20230925/drony-1898444769.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков