https://ria.ru/20230925/dron-1898403812.html

Опубликованы кадры уничтожения минометного расчета ВСУ дроном-камикадзе

Опубликованы кадры уничтожения минометного расчета ВСУ дроном-камикадзе - РИА Новости, 25.09.2023

Опубликованы кадры уничтожения минометного расчета ВСУ дроном-камикадзе

Операторы БПЛА российского отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинский минометный расчет на Соледарском направлении. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T06:13

2023-09-25T06:13

2023-09-25T07:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА российского отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинский минометный расчет на Соледарском направлении.Кадры поражения целей есть в распоряжении РИА Новости. На них видно, как расчет разведывательного беспилотника сначала выявил позицию минометного расчета ВСУ, а затем по позиции миномета был нанесен удар дроном-камикадзе.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире