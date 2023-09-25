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Опубликованы кадры уничтожения минометного расчета ВСУ дроном-камикадзе - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 25.09.2023 (обновлено: 07:42 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/dron-1898403812.html
Опубликованы кадры уничтожения минометного расчета ВСУ дроном-камикадзе
Опубликованы кадры уничтожения минометного расчета ВСУ дроном-камикадзе - РИА Новости, 25.09.2023
Опубликованы кадры уничтожения минометного расчета ВСУ дроном-камикадзе
Операторы БПЛА российского отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинский минометный расчет на Соледарском направлении. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T06:13
2023-09-25T07:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА российского отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинский минометный расчет на Соледарском направлении.Кадры поражения целей есть в распоряжении РИА Новости. На них видно, как расчет разведывательного беспилотника сначала выявил позицию минометного расчета ВСУ, а затем по позиции миномета был нанесен удар дроном-камикадзе.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Опубликованы кадры уничтожения минометного расчета ВСУ дроном-камикадзе

Дрон отряда "Викинг" уничтожил на Соледарском направлении минометный расчет ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников
Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ во время запуска беспилотников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Операторы БПЛА российского отряда "Викинг" выявили и уничтожили украинский минометный расчет на Соледарском направлении.
Кадры поражения целей есть в распоряжении РИА Новости. На них видно, как расчет разведывательного беспилотника сначала выявил позицию минометного расчета ВСУ, а затем по позиции миномета был нанесен удар дроном-камикадзе.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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