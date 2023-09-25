Рейтинг@Mail.ru
В России предложили отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/dokumenty-1898592104.html
В России предложили отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз
В России предложили отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз - РИА Новости, 25.09.2023
В России предложили отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз
Минобрнауки России предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз с 2024/2025 учебного года, абитуриентам... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:43
2023-09-25T20:43
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795990666_0:247:3001:1935_1920x0_80_0_0_ef437d27c09ebdc3d2359186f823c38f.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минобрнауки России предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз с 2024/2025 учебного года, абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на "Госуслугах", сообщается на сайте министерства. Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект правил приема в вузы на 2024/2025 учебный год. "Кроме того, абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов — достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на "Госуслугах". Это облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы", - говорится в сообщении. В министерстве также отметили, что среди нововведений, которые предлагается ввести новыми правилами - ежечасное обновление конкурсных списков с первого дня подачи документов (при наличии результатов вступительных испытаний). Кроме того, как добавили в министерстве, абитуриент может подать заявления в пять вузов на пять разных направлений подготовки. Ранее те, кто поступали на бюджетные места, могли выстраивать по предпочтению выбранные специальности в рамках одного вуза, нововведения позволят абитуриентам расставить приоритеты и между университетами, а новый онлайн-сервис позволит мониторить свою позицию в рейтинге и укажет, в каком вузе поступающий потенциально рекомендован к зачислению - данные будут обновляться также каждый час. "В свою очередь, университеты смогут отслеживать процесс наполнения конкурсных групп. Это даст им возможность определять актуальное положение приемной кампании и принимать меры по привлечению студентов", - заключили в министерстве.
https://ria.ru/20230916/vuzy-1896661631.html
https://ria.ru/20230910/nauka-1895262833.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795990666_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_86191f3333983eb7ca3fab30dd3ef796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
В России предложили отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

Минобрнауки предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСписки подавших документы в ВУЗ
Списки подавших документы в ВУЗ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Списки подавших документы в ВУЗ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минобрнауки России предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз с 2024/2025 учебного года, абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на "Госуслугах", сообщается на сайте министерства.
Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект правил приема в вузы на 2024/2025 учебный год.
Сдача студентами экзаменов в вузе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Минобрнауки отметило значение опыта СВО в корректировке обучения в вузах
16 сентября, 07:22
"Кроме того, абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов — достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на "Госуслугах". Это облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы", - говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что среди нововведений, которые предлагается ввести новыми правилами - ежечасное обновление конкурсных списков с первого дня подачи документов (при наличии результатов вступительных испытаний).
Кроме того, как добавили в министерстве, абитуриент может подать заявления в пять вузов на пять разных направлений подготовки. Ранее те, кто поступали на бюджетные места, могли выстраивать по предпочтению выбранные специальности в рамках одного вуза, нововведения позволят абитуриентам расставить приоритеты и между университетами, а новый онлайн-сервис позволит мониторить свою позицию в рейтинге и укажет, в каком вузе поступающий потенциально рекомендован к зачислению - данные будут обновляться также каждый час.
"В свою очередь, университеты смогут отслеживать процесс наполнения конкурсных групп. Это даст им возможность определять актуальное положение приемной кампании и принимать меры по привлечению студентов", - заключили в министерстве.
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования
10 сентября, 04:00
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала