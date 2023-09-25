https://ria.ru/20230925/dokumenty-1898592104.html

В России предложили отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

В России предложили отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз - РИА Новости, 25.09.2023

В России предложили отказаться от бумажных документов при зачислении в вуз

Минобрнауки России предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз с 2024/2025 учебного года, абитуриентам... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:43

2023-09-25T20:43

2023-09-25T20:43

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минобрнауки России предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз с 2024/2025 учебного года, абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на "Госуслугах", сообщается на сайте министерства. Ранее на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект правил приема в вузы на 2024/2025 учебный год. "Кроме того, абитуриентам бюджетной и контрактной форм обучения при зачислении не понадобится приносить в вуз бумажные оригиналы документов — достаточно, чтобы они были электронно подтверждены в государственных информационных системах или на "Госуслугах". Это облегчит поступление в иногородние университеты и снизит физическую нагрузку на вузы", - говорится в сообщении. В министерстве также отметили, что среди нововведений, которые предлагается ввести новыми правилами - ежечасное обновление конкурсных списков с первого дня подачи документов (при наличии результатов вступительных испытаний). Кроме того, как добавили в министерстве, абитуриент может подать заявления в пять вузов на пять разных направлений подготовки. Ранее те, кто поступали на бюджетные места, могли выстраивать по предпочтению выбранные специальности в рамках одного вуза, нововведения позволят абитуриентам расставить приоритеты и между университетами, а новый онлайн-сервис позволит мониторить свою позицию в рейтинге и укажет, в каком вузе поступающий потенциально рекомендован к зачислению - данные будут обновляться также каждый час. "В свою очередь, университеты смогут отслеживать процесс наполнения конкурсных групп. Это даст им возможность определять актуальное положение приемной кампании и принимать меры по привлечению студентов", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20230916/vuzy-1896661631.html

https://ria.ru/20230910/nauka-1895262833.html

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