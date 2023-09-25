https://ria.ru/20230925/dokumenty-1898394041.html

Минобороны опубликовало архивы к 80-летию освобождения Смоленска

Минобороны опубликовало архивы к 80-летию освобождения Смоленска - РИА Новости, 25.09.2023

Минобороны опубликовало архивы к 80-летию освобождения Смоленска

Минобороны России к 80-летию со дня освобождения Смоленска от немецко-фашистских оккупантов открывает новый мультимедийный раздел "Мы помним с Алешей дороги... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T00:47

2023-09-25T00:47

2023-09-25T00:55

смоленск

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минобороны России к 80-летию со дня освобождения Смоленска от немецко-фашистских оккупантов открывает новый мультимедийный раздел "Мы помним с Алешей дороги Смоленщины...", в котором рассказывается об одном из важнейших эпизодов стратегической операции "Суворов" – освобождении Смоленска. В разделе представлены оперативные карты, журналы боевых действий, политдонесения и наградные материалы, которые свидетельствуют о героизме и отличной боевой выучке советских воинов, рассказывают о преступлениях гитлеровцев, совершенных на смоленской земле. Как отмечают в ведомстве, 25 сентября 1943 года части и соединения Красной Армии, продолжая успешное наступление, форсировали Днепр в верхнем течении и в ходе решительного штурма освободили Смоленск, тем самым разгромив важнейший опорный пункт вермахта на московском направлении. В этот же день в Москве в 21:00 один за другим последовали 20 залпов из 224 орудий – столица салютовала советским войскам, освободившим один из древнейших русских городов. 6 мая 1985 года Смоленску – городу, который немцам не удалось сломить в годы войны, горожане которого во время всей оккупации продолжали борьбу, который смог восстать из пепла, – было присвоено почетное звание "Город-герой". В разделе приводится журнал боевых действий 312-й стрелковой дивизии, отбившей город у отступающего противника. За 25 сентября в нем оставлена запись: "Части дивизии продолжали преследовать противника. В 2:00 25.09.1943 переправились на западный берег реки Волочек и, не встречая сопротивления противника, в 5:40 вошли в город Смоленск. В 6:30, форсировав реку Днепр, заняли южную часть города. Противник в ночь на 25.09.1943, прикрываясь мелкими группами пулеметчиков и автоматчиков, отошел в юго-западном направлении, оставив в основном город Смоленск". Согласно представленному в разделе политдонесению замкомандира 312-й стрелковой дивизии о событиях 25 сентября, "первыми в город Смоленск вступили разведчики артполка, за ними – разведчики 1079-го СП, а за ними – и колонны батальонов". "По моему приказанию в 6:00 был водружен разведчиком артполка старшим сержантом Гладких красный флаг на здании элеватора. В 7:00 на одном из зданий в южной части центра города был водружен второй красный флаг", - указывается в документе.

https://ria.ru/20230913/poryv-1896002196.html

https://ria.ru/20230908/arkhivy-1894866016.html

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смоленск, россия