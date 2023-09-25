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Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/dnr-1898593037.html
Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии
Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии - РИА Новости, 25.09.2023
Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии
Украинские войска в понедельник выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, а также обстреливали республику с помощью ударного... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:56
2023-09-25T20:56
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, а также обстреливали республику с помощью ударного БПЛА, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Всего по территории Республики было выпущено 64 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики напомнил, что в понедельник при обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина 1990 года рождения. По его данным, погибший находился рядом с домом, когда ВСУ открыли огонь по мирному кварталу города, обстрел велся из артиллерии натовского калибра. Пушилин добавил, что в понедельник четыре жилых дома получили повреждения в результате обстрелов Куйбышевского и Петровского районов Донецка, а также Ясиноватой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии

Пушилин: ВСУ выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, а также обстреливали республику с помощью ударного БПЛА, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Всего по территории Республики было выпущено 64 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава республики напомнил, что в понедельник при обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина 1990 года рождения. По его данным, погибший находился рядом с домом, когда ВСУ открыли огонь по мирному кварталу города, обстрел велся из артиллерии натовского калибра.
Пушилин добавил, что в понедельник четыре жилых дома получили повреждения в результате обстрелов Куйбышевского и Петровского районов Донецка, а также Ясиноватой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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