https://ria.ru/20230925/dnr-1898593037.html

Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии

Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии - РИА Новости, 25.09.2023

Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии

Украинские войска в понедельник выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, а также обстреливали республику с помощью ударного... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:56

2023-09-25T20:56

2023-09-25T20:56

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по ДНР 64 боеприпаса из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, а также обстреливали республику с помощью ударного БПЛА, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Всего по территории Республики было выпущено 64 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров, ударный БПЛА", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава республики напомнил, что в понедельник при обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина 1990 года рождения. По его данным, погибший находился рядом с домом, когда ВСУ открыли огонь по мирному кварталу города, обстрел велся из артиллерии натовского калибра. Пушилин добавил, что в понедельник четыре жилых дома получили повреждения в результате обстрелов Куйбышевского и Петровского районов Донецка, а также Ясиноватой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины