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Посол объяснил, почему Дания боится расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 25.09.2023
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06:09 25.09.2023 (обновлено: 07:34 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/daniya-1898403658.html
Посол объяснил, почему Дания боится расследования по "Северным потокам"
Посол объяснил, почему Дания боится расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 25.09.2023
Посол объяснил, почему Дания боится расследования по "Северным потокам"
Дания, возможно, опасается, что в случае совместного расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" России станут известны... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T06:09
2023-09-25T07:34
россия
сша
дания
владимир барбин
сеймур херш
джо байден
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дания, возможно, опасается, что в случае совместного расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" России станут известны обстоятельства, способные навредить сотрудничеству с США или поставкам вооружений Украине, заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на газопроводах посол в Копенгагене Владимир Барбин.В письменном ответе на запрос агентства дипломат отметил, что взаимодействия по расследованию взрывов на газопроводах между Данией и Россией по-прежнему нет. Прокуратура королевства объясняет нежелание сотрудничать тем, что исполнение запросов Москвы о правовой помощи "может поставить под угрозу национальную безопасность Дании"."В контексте обсуждаемых в СМИ различных и противоречащих друг другу версий о возможных организаторах диверсий эта мотивировка вызывает множество вопросов. Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что российская сторона может узнать нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине?" - сказал Барбин.Он не исключил, что в этом заключается причина тотальной закрытости хода расследования терактов на "Северных потоках".В конце сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов.Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
https://ria.ru/20230910/sevpotok-1895371152.html
https://ria.ru/20230925/rassledovanie-1898400039.html
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сша
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россия, сша, дания, владимир барбин, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2, в мире
Россия, США, Дания, Владимир Барбин, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Посол объяснил, почему Дания боится расследования по "Северным потокам"

Барбин: Дания боится, что Россия что-то узнает о подрыве "Северных потоков"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дания, возможно, опасается, что в случае совместного расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" России станут известны обстоятельства, способные навредить сотрудничеству с США или поставкам вооружений Украине, заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на газопроводах посол в Копенгагене Владимир Барбин.
В письменном ответе на запрос агентства дипломат отметил, что взаимодействия по расследованию взрывов на газопроводах между Данией и Россией по-прежнему нет. Прокуратура королевства объясняет нежелание сотрудничать тем, что исполнение запросов Москвы о правовой помощи "может поставить под угрозу национальную безопасность Дании".
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток 2
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10 сентября, 17:28
«
"В контексте обсуждаемых в СМИ различных и противоречащих друг другу версий о возможных организаторах диверсий эта мотивировка вызывает множество вопросов. Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что российская сторона может узнать нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине?" - сказал Барбин.
Он не исключил, что в этом заключается причина тотальной закрытости хода расследования терактов на "Северных потоках".
В конце сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Дания отказала России в запросах по подрыву "Северных потоков"
03:14
 
РоссияСШАДанияВладимир БарбинСеймур ХершДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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