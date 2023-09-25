https://ria.ru/20230925/candy-1898487334.html

Итальянский бренд бытовой техники Candy продолжает свою работу в России

Итальянский бренд бытовой техники Candy продолжает свою работу в России - РИА Новости, 25.09.2023

Итальянский бренд бытовой техники Candy продолжает свою работу в России

Итальянский бренд бытовой техники Candy, принадлежащий китайскому производителю Haier, продолжает свою работу в России, реализация товаров идет в прежнем... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:37

2023-09-25T13:37

2023-09-25T13:37

россия

экономика

италия

китай

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Итальянский бренд бытовой техники Candy, принадлежащий китайскому производителю Haier, продолжает свою работу в России, реализация товаров идет в прежнем режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке сообщила, что производитель бытовой техники Haier решил ликвидировать российское юридическое лицо принадлежащего ему бренда Candy. Отмечалось, что выручка "Канди С.Н.Г." после начала военной операции на Украине начала падать, поскольку объем выпуска техники на заводе в Кирове был рассчитан в том числе и на европейский рынок. "На текущий момент бренд Candy продолжает свое существование в России, реализация товаров и поддержка продолжаются в прежнем режиме", - заявили в компании. Продукция обоих брендов достаточно востребована на отечественном рынке. Так, в мае, РИА Новости ознакомилось с исследованием группы "М.Видео-Эльдорадо", согласно которому в начале 2023 года Haier вышел в лидеры по штучным продажам холодильников и стиральных машин, находясь на втором месте годом ранее. Свои позиции в бытовой технике усилила и компания Candy. Haier - китайский производитель бытовой техники, владеющий дочерней компанией Candy. На российский рынок Haier пришел в 2007 году.

россия

италия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, италия, китай