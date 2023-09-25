https://ria.ru/20230925/butsaev-1897974100.html

Денис Буцаев: изучать данные с мусорных полигонов будет нейросеть

Денис Буцаев: изучать данные с мусорных полигонов будет нейросеть - РИА Новости, 25.09.2023

Денис Буцаев: изучать данные с мусорных полигонов будет нейросеть

Изменения в системе расширенной ответственности производителя должны улучшить ситуацию с утилизацией отходов в России, закрепив принцип "загрязнитель платит"... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:00

2023-09-25T11:00

2023-09-25T11:00

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денис буцаев

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российский экологический оператор

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Изменения в системе расширенной ответственности производителя должны улучшить ситуацию с утилизацией отходов в России, закрепив принцип "загрязнитель платит". Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года. Что делать с мусором на труднодоступных территориях России, как дроны и неройсеть помогут следить за полигонами, и зачем в школах нужно устанавливать аппараты для приема тары, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.– РЭО предложил устанавливать в школах фандоматы, куда ученики смогут сдавать тару, получая за это вознаграждение. Это действительно возможно сделать в масштабе всей страны?– На практике это все реально организовать. В некоторых школах, например, в Московской области, они уже установлены. Многие производители фандоматов соглашаются на специальные программы установки своих аппаратов в школах несмотря на то, что для них это не всегда коммерчески оправданно. Здесь важна и другая составляющая этой программы – воспитательная роль. Мы самых горячих поклонников наших экологических инициатив всегда находим среди молодежи. Школьники являются двигателями этих инициатив, поэтому в школах, на мой взгляд, очень целесообразно и правильно устанавливать и автоматические пункты приема тары.– Считаете ли вы необходимым устанавливать фандоматы и в других социальных учреждениях – вузах, больницах, многофункциональных центрах?– В больницах – не уверен. В вузах – да. Я бы сказал, что фандоматы можно устанавливать везде, где мы видим большой поток людей, и где аппараты будут органично внедрены в общую инфраструктуру. Это могут быть пешеходные переходы, входы в метро и другие места.– Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос реформы обращения с ТКО на труднодоступных территориях России. Вам поручено рассчитать стоимость строительства необходимой инфраструктуры на таких территориях с учетом различных способов утилизации. Значит ли это, что в этих районах переработка отходов будет не в приоритете?– Действительно, мы сейчас совместно с коллегами по природоохранному блоку занимаемся этой задачей с точки зрения выработки специальных нормативных условий реализации реформы на этих территориях. Относительно того, какой способ там будет наиболее развитым, наверное, сейчас говорить рановато. Да, в определенной степени там будут свои целевые показатели по федеральному проекту, отличающиеся от общих показателей по стране. Объясню, почему – это действительно особые территории с особыми экономическими и логистическими условиями реализации реформы. Страна большая, условия функционирования системы в разных локациях разные, поэтому мы должны учитывать эти особенности.– То есть переработка отходов на труднодоступных территориях может быть экономически невыгодна?– В некоторых условиях она может быть и экономически невыгодна, и технически неосуществима.– В 2024 году РЭО планирует оборудовать часть полигонов дронопортами и дронами для удаленного мониторинга. Сколько заявок уже получено? Сколько регионов получится охватить?– Эта программа не новая. В прошлом году мы облетели 500 мусорных полигонов, это примерно 40-45% от всего количества полигонов, которые функционируют у нас в стране в настоящий момент. В этом году мы облетим еще 100. Заявок на данный момент получено от порядка 80 с лишним регионов, то есть практически всю заявочную программу мы точно закроем до конца сентября.– На каком этапе создание нейросети, которая будет искать нарушения на мусорных полигонах? Когда планируется запуск?– Мы уже активно приступили к реализации проекта. Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облетов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов. Я думаю, что к началу второго квартала следующего года эта работа будет завершена.– Ранее РЭО разработал схемы обращения с отходами для ЛНР и ДНР. Готовы ли схемы для Херсонской и Запорожской областей?– Сами схемы завершены, сейчас мы проходим процесс согласования. Работа будет завершена в срок, и все новые регионы получат свои территориальные схемы или, как мы их называем, "карты отходов". Дальше в рамках этих схем будет определено количество объектов и мощности, которые необходимо создать, и мы приступим к проектированию. В ЛНР и ДНР мы уже приступили к такому проектированию.– Сколько всего объектов будет построено в новых регионах?– Как раз надо дождаться окончания разработки территориальных схем, чтобы понять. Для этого мы их и разрабатываем.– Есть ли планы сотрудничества по вопросу раздельного сбора отходов с сетью пиццерий Domino Pizza и кофеен Stars coffee, которые приобрели российских владельцев?– Такие планы есть, некоторые из них мы уже реализовываем. Например, компания "Макдональдс" в свое время начинала проект с нами, а потом, когда приобрела российских акционеров, эта работа была продолжена и расширена. Здесь я бы хотел поблагодарить новых владельцев за такое трепетное и внимательное отношение к экологическим проектам. Мы продолжаем заниматься программой, связанной с переработкой той упаковки, которая формируется во "Вкусно – и точка". Если говорить относительно компаний, о которых вы упомянули, то с ними ведутся переговоры, проекты определены в некоторой степени, но реализация их скорее всего уже будет начата с нового года.– РЭО ответственен за создание реестра добросовестных утилизаторов в рамках реформы расширенной ответственности производителя. Когда создадут реестр? По каким критериям компании будут попадать в список?– Реестр утилизаторов предварительно сформирован. Это 600 с лишним компаний, по которым мы сейчас вместе с Росприроднадзором ведем работу, проверяя фактическое подтверждение мощностей переработки. Работа очень скрупулёзная, сложная, мы договариваемся сейчас с коллегами по природоохранному блоку, каким образом будет правильнее ее организовать, чтобы, с одной стороны, не ущемить реальных утилизаторов, а с другой стороны, исключить недобросовестных. Такую работу нужно провести корректно.– Какие меры будут применяться к компаниям, не соответствующим новым стандартам?– Они будут лишены возможности работать в системе РОП.– Сколько компаний уже отсеялось?– Пока еще никакие не отсеялись. Если говорить о примерном соотношении, то из порядка 10 тысяч утилизаторов, которые работают в нашей стране, пока нам подтвердили свои мощности, хотя бы "на бумаге", в заявительном порядке, чуть более 600 компаний.– Не за горами 2024 год, будут ли выполнены цели "мусорной" реформы по сортировке и утилизации к этому сроку?– Успеваем. Если не случится экстраординарных событий, то все планы, которые намечены и в указе президента, и в соответствующих поручениях правительства, к концу 2024 года будут выполнены.– В октябре РЭО проводит второй Российский экологический форум. Что ждет нас на мероприятии в этом году?– Программа форума очень обширная, я думаю, что мы сможем в хорошем смысле этого слова удивить всех наших участников. В первую очередь, естественно, мы будем обсуждать те проблемы, которые есть сейчас в отрасли и те задачи, которые перед нами стоят. Будем говорить об успешных примерах реализации соответствующих программ, а также о новых вызовах. Есть и технологические, и экономические решения, их нужно будет обсудить в экспертном сообществе. Самое главное, что наша площадка объединяет очень разных участников – как "игроков" отрасли, так и представителей власти, которые могут выслушать экспертное мнение и учесть его при создании нормативно-регуляторных актов.

https://ria.ru/20230719/musor-1884865736.html

https://ria.ru/20230706/lifestyle-1882415341.html

https://ria.ru/20230613/pererabotka-1877719579.html

https://ria.ru/20230605/fond-1876237873.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, денис буцаев, россия, российский экологический оператор