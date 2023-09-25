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ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 25.09.2023
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23:11 25.09.2023 (обновлено: 23:12 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bpla-1898605634.html
ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью
ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 25.09.2023
ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T23:11
2023-09-25T23:12
россия
безопасность
курская область
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать пятого сентября 2023 года около 22.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, курская область
Россия, Безопасность, Курская область
ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью

Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА самолетного типа над Курской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
«
"Двадцать пятого сентября 2023 года около 22.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
При атаке БПЛА на Белгородскую область, предварительно, пострадавших нет
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