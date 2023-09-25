https://ria.ru/20230925/bpla-1898605634.html

ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью

ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью - РИА Новости, 25.09.2023

ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской областью

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T23:11

2023-09-25T23:11

2023-09-25T23:12

россия

безопасность

курская область

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать пятого сентября 2023 года около 22.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230925/ataka-1898602477.html

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россия, безопасность, курская область