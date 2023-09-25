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ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 25.09.2023
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T22:06
2023-09-25T22:06
2023-09-25T22:42
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Вечером 25 сентября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью" - говорится в сообщении.
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безопасность, белгородская область, россия
Безопасность, Белгородская область, Россия
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью