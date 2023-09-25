https://ria.ru/20230925/bpla-1898600332.html

ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью

ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 25.09.2023

ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T22:06

2023-09-25T22:06

2023-09-25T22:42

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Вечером 25 сентября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230925/raketa-1898598874.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, россия