Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 25.09.2023 (обновлено: 22:42 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bpla-1898600332.html
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 25.09.2023
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T22:06
2023-09-25T22:42
безопасность
белгородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_0:41:2059:1199_1920x0_80_0_0_b2cbe2315793f89091163d60bf856bcb.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Вечером 25 сентября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230925/raketa-1898598874.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_283:0:2059:1332_1920x0_80_0_0_f3e73db4060c1b60fc80011157a3fd90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белгородская область, россия
Безопасность, Белгородская область, Россия
ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила семь украинских БПЛА над Белгородской областью

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
«
"Вечером 25 сентября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью" - говорится в сообщении.
Командно-диспетчерский пункт на аэродроме Бельбек под Севастополем - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Возле аэродрома Бельбек в Севастополе сбили ракету
Вчера, 21:58
 
БезопасностьБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала