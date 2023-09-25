Боррель выразил недовольство из-за "не желающего играть по правилам" мира
Боррель после участия в ГА ООН заявил, что мир играет не по правилам
© Пресс-служба Представительства ЕС в России | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, участвовавший на прошедшей неделе в работе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, с сожалением констатировал, что "регулирующие мир правила исчерпывают себя", а развивающиеся страны Глобального Юга ищут "альтернативу Западу".
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"Мы… живем во все более и более многополярном мире… Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть укрепление правил игры. Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией: правила, регулирующие мир, исчерпывают себя", - написал он в своем блоге, который на этот раз посвящен итогам его визита в Нью-Йорк.
По словам Борреля, в развивающихся странах растет "спрос на суверенитет и идентичность".
"В Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и, конечно же, в Азии почти все сейчас думают, что существуют надежные альтернативы Западу не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении", - признал глава евродипломатии.
При этом Боррель объяснил происходящие, к примеру, в Африке перемены и поиск развивающимися странами "альтернативных западной модели игроков" тем, что "эти новые игроки... не спрашивают, кто сидит в тюрьме, или куда на самом деле идут деньги". "Это устраивает многие режимы", - посетовал дипломат.
Ему не понравилось и недостаточное, по его мнению, осуждение Глобальным Югом конфликта на Украине, а также то, что некоторые "далекие от ЕС" страны считают это "не такой уж серьезной проблемой". "Они не хотят, чтобы Украина доминировала в мировой повестке дня", - пожаловался Боррель.
Он также выразил недовольство тем, что страны Глобального Юга рассматривают западные "ценности" как "пережиток западного доминирования" и смотрят в сторону России и Китая, "оспаривающих универсальный характер" этих ценностей. При этом глава дипломатии ЕС признает, что Запад и сам "не всегда следует тем правилам, которые пытается защитить".
"Эта новая многополярность приводит к отсутствию международного консенсуса почти по всем вопросам", - написал Боррель, выразив беспокойство в связи с тем, что в условиях отказа "от глобальной коллективной способности устанавливать правила каждый будет делать все, что может, или как ему нравится". В частности, он высказал опасения за интернет, где, по его словам, "Россия и Китай могут навязать свои собственные стандарты и расколоть кибермир".
В заключение главный европейский дипломат высказал уверенность, что отсутствие правил и неспособность "доминирующих игроков" договариваться по глобальным вопросам приведут "к расколу мирового порядка на конкурирующие блоки в сфере безопасности, технологий и экономической интеграции" и призвал это предотвратить.
В октябре прошлого года Боррель оказался в центре скандала, назвав "привилегированную" Европу "садом", а окружающий ее мир – "джунглями", способными вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в европейском и международном сообществе и вынудили внешнеполитическую службу ЕС и самого главного дипломата Европы оправдываться. Сам он заявил, что его высказывание вырвали из контекста и поняли неправильно.