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Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 25.09.2023 (обновлено: 22:28 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bezopasnost-1898597236.html
Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС
Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 25.09.2023
Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС
О безопасности Запорожской АЭС, ходе спецоперации, чествовании украинского националиста в Канаде и новой памятной дате — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:48
2023-09-25T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дания
виктор орбан
рафаэль гросси
алексей лихачев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. О безопасности Запорожской АЭС, ходе спецоперации, чествовании украинского националиста в Канаде и новой памятной дате — в материале РИА Новости.Заявления Лихачева по ЗАЭС в МАГАТЭГлава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу на полях конференции агентства в Вене и обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС.Лихачев назвал безрассудные действия украинских военных единственным источником угроз для ЗАЭС. По его словам, Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки некоторых стран политизировать работу агентства. Ход операции Российские подразделения уничтожили за минувшие сутки на Херсонском направлении до 90 украинских военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны. На Купянском направлении Киев потерял до 25 человек и самоходку "Гвоздика".Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар крылатыми ракетами и беспилотниками по пунктам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов.Российская армия отбила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, поразила скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов"* у Серебрянского лесничества, уничтожив до 55 военных противника и семь единиц техники. На Южнодонецком направлении бойцы ликвидировали две группы диверсантов ВСУ, уничтожили до 125 украинских военнослужащих и пять единиц техники.ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога. На Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли около 540 военнослужащих.На Запорожском направлении российские военные отбили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного Вербового. Возле Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины.Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Курской областью и еще два — над Брянской областью. Позже в российском военном ведомстве добавили, что около десяти часов утра средства ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА над Курской и Брянской областями. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Позже в Минобороны сообщили об уничтожении еще одного дрона над Черным морем. Три дрона ВСУ перехватили над Белгородской областью.В Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, никто не пострадал, еще один БПЛА упал в Курском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В Краснодоне в ЛНР прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, заявили в администрации города и Краснодонского района. В миреПремьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что потребует у МИД страны и офиса премьер-министра разъяснений в связи с приглашением и чествованием в парламенте украинского националиста, который служил в войсках СС.В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады, это неряшливое отношение к памяти, у преступлений нацизма нет срока давности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИД России назвали этот случай "фарсом", который закончится трагедией мирового масштаба.Дания отказала России не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу, заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на трубопроводах посол России в Дании Владимир Барбин. Дипломат добавил, что Дания, возможно, опасается, что в случае совместного расследования терактов на газопроводах Россия выяснит обстоятельства, которые могли бы навредить датско-американскому сотрудничеству или датским поставкам вооружений Украине. По его словам, Москва продолжит добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва газопроводов.Украина и третьи страны в своих выступлениях по иску о геноциде вводили в заблуждение Международный суд ООН относительно некоторых тем, заявила представитель российской делегации на суде, заместитель постпреда при ООН Мария Заболоцкая. Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против Москвы от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со спецоперацией. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября. Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт не станет выполнять запрос Киева вернуть в страну военнообязанных украинских граждан, приехавших в Венгрию.Россия просит Международный суд ООН вынести решение о том, что у него нет юрисдикции рассматривать иск Украины против Москвы по конвенции о геноциде, заявил представитель российской делегации, посол в Нидерландах Александр Шульгин. В РоссииСовфед одобрил закон об установлении новой памятной даты 30 сентября — Дня воссоединения России с новыми регионами.Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Закон предлагает установить новую памятную дату 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.В сопроводительных документах говорится, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230925/zaes-1898480778.html
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в мире, россия, украина, дания, виктор орбан, рафаэль гросси, алексей лихачев, оон, совет федерации рф, северный поток, миг-29, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дания, Виктор Орбан, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, ООН, Совет Федерации РФ, Северный поток, МиГ-29, Роман Старовойт
Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС

Росатом: Лихачев и Гросси обсудили вопросы безопасности ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. О безопасности Запорожской АЭС, ходе спецоперации, чествовании украинского националиста в Канаде и новой памятной дате — в материале РИА Новости.

Заявления Лихачева по ЗАЭС в МАГАТЭ

Глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу на полях конференции агентства в Вене и обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС.
Лихачев назвал безрассудные действия украинских военных единственным источником угроз для ЗАЭС. По его словам, Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки некоторых стран политизировать работу агентства.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ источником угроз для ЗАЭС
Вчера, 13:17

Ход операции

Российские подразделения уничтожили за минувшие сутки на Херсонском направлении до 90 украинских военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны. На Купянском направлении Киев потерял до 25 человек и самоходку "Гвоздика".
Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар крылатыми ракетами и беспилотниками по пунктам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов.
Российская армия отбила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, поразила скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов"* у Серебрянского лесничества, уничтожив до 55 военных противника и семь единиц техники. На Южнодонецком направлении бойцы ликвидировали две группы диверсантов ВСУ, уничтожили до 125 украинских военнослужащих и пять единиц техники.
ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога. На Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли около 540 военнослужащих.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето
Вчера, 15:33
На Запорожском направлении российские военные отбили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного Вербового. Возле Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины.
Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Курской областью и еще два — над Брянской областью. Позже в российском военном ведомстве добавили, что около десяти часов утра средства ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА над Курской и Брянской областями.
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Позже в Минобороны сообщили об уничтожении еще одного дрона над Черным морем. Три дрона ВСУ перехватили над Белгородской областью.
В Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, никто не пострадал, еще один БПЛА упал в Курском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В Краснодоне в ЛНР прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, заявили в администрации города и Краснодонского района.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке на Одессу
Вчера, 13:11

В мире

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что потребует у МИД страны и офиса премьер-министра разъяснений в связи с приглашением и чествованием в парламенте украинского националиста, который служил в войсках СС.
В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады, это неряшливое отношение к памяти, у преступлений нацизма нет срока давности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИД России назвали этот случай "фарсом", который закончится трагедией мирового масштаба.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады
Вчера, 12:09
Дания отказала России не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу, заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на трубопроводах посол России в Дании Владимир Барбин.
Дипломат добавил, что Дания, возможно, опасается, что в случае совместного расследования терактов на газопроводах Россия выяснит обстоятельства, которые могли бы навредить датско-американскому сотрудничеству или датским поставкам вооружений Украине. По его словам, Москва продолжит добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва газопроводов.
Украина и третьи страны в своих выступлениях по иску о геноциде вводили в заблуждение Международный суд ООН относительно некоторых тем, заявила представитель российской делегации на суде, заместитель постпреда при ООН Мария Заболоцкая.
Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против Москвы от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со спецоперацией. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября.
Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт не станет выполнять запрос Киева вернуть в страну военнообязанных украинских граждан, приехавших в Венгрию.
Россия просит Международный суд ООН вынести решение о том, что у него нет юрисдикции рассматривать иск Украины против Москвы по конвенции о геноциде, заявил представитель российской делегации, посол в Нидерландах Александр Шульгин.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов
Вчера, 19:33

В России

Совфед одобрил закон об установлении новой памятной даты 30 сентября — Дня воссоединения России с новыми регионами.
Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Закон предлагает установить новую памятную дату 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
В сопроводительных документах говорится, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов
Глава ВСС России передал слова папы Римского относительно поставок Украине
Вчера, 20:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДанияВиктор ОрбанРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевООНСовет Федерации РФСеверный потокМиГ-29Роман Старовойт
 
 
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