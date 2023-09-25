https://ria.ru/20230925/bezopasnost-1898597236.html

Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС

Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 25.09.2023

Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС

О безопасности Запорожской АЭС, ходе спецоперации, чествовании украинского националиста в Канаде и новой памятной дате — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T21:48

2023-09-25T21:48

2023-09-25T22:28

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виктор орбан

рафаэль гросси

алексей лихачев

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. О безопасности Запорожской АЭС, ходе спецоперации, чествовании украинского националиста в Канаде и новой памятной дате — в материале РИА Новости.Заявления Лихачева по ЗАЭС в МАГАТЭГлава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу на полях конференции агентства в Вене и обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС.Лихачев назвал безрассудные действия украинских военных единственным источником угроз для ЗАЭС. По его словам, Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки некоторых стран политизировать работу агентства. Ход операции Российские подразделения уничтожили за минувшие сутки на Херсонском направлении до 90 украинских военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны. На Купянском направлении Киев потерял до 25 человек и самоходку "Гвоздика".Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар крылатыми ракетами и беспилотниками по пунктам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов.Российская армия отбила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, поразила скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов"* у Серебрянского лесничества, уничтожив до 55 военных противника и семь единиц техники. На Южнодонецком направлении бойцы ликвидировали две группы диверсантов ВСУ, уничтожили до 125 украинских военнослужащих и пять единиц техники.ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога. На Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли около 540 военнослужащих.На Запорожском направлении российские военные отбили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного Вербового. Возле Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины.Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Курской областью и еще два — над Брянской областью. Позже в российском военном ведомстве добавили, что около десяти часов утра средства ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА над Курской и Брянской областями. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Позже в Минобороны сообщили об уничтожении еще одного дрона над Черным морем. Три дрона ВСУ перехватили над Белгородской областью.В Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, никто не пострадал, еще один БПЛА упал в Курском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В Краснодоне в ЛНР прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, заявили в администрации города и Краснодонского района. В миреПремьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что потребует у МИД страны и офиса премьер-министра разъяснений в связи с приглашением и чествованием в парламенте украинского националиста, который служил в войсках СС.В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады, это неряшливое отношение к памяти, у преступлений нацизма нет срока давности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИД России назвали этот случай "фарсом", который закончится трагедией мирового масштаба.Дания отказала России не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу, заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на трубопроводах посол России в Дании Владимир Барбин. Дипломат добавил, что Дания, возможно, опасается, что в случае совместного расследования терактов на газопроводах Россия выяснит обстоятельства, которые могли бы навредить датско-американскому сотрудничеству или датским поставкам вооружений Украине. По его словам, Москва продолжит добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва газопроводов.Украина и третьи страны в своих выступлениях по иску о геноциде вводили в заблуждение Международный суд ООН относительно некоторых тем, заявила представитель российской делегации на суде, заместитель постпреда при ООН Мария Заболоцкая. Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против Москвы от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со спецоперацией. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября. Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт не станет выполнять запрос Киева вернуть в страну военнообязанных украинских граждан, приехавших в Венгрию.Россия просит Международный суд ООН вынести решение о том, что у него нет юрисдикции рассматривать иск Украины против Москвы по конвенции о геноциде, заявил представитель российской делегации, посол в Нидерландах Александр Шульгин. В РоссииСовфед одобрил закон об установлении новой памятной даты 30 сентября — Дня воссоединения России с новыми регионами.Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Закон предлагает установить новую памятную дату 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.В сопроводительных документах говорится, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230925/zaes-1898480778.html

https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html

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https://ria.ru/20230925/kanada-1898463738.html

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