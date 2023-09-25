https://ria.ru/20230925/bezopasnost-1898597236.html
Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС
Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 25.09.2023
Спецоперация, 25 сентября: Лихачев и Гросси обсудили безопасность ЗАЭС
О безопасности Запорожской АЭС, ходе спецоперации, чествовании украинского националиста в Канаде и новой памятной дате — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T21:48
2023-09-25T21:48
2023-09-25T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дания
виктор орбан
рафаэль гросси
алексей лихачев
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. О безопасности Запорожской АЭС, ходе спецоперации, чествовании украинского националиста в Канаде и новой памятной дате — в материале РИА Новости.Заявления Лихачева по ЗАЭС в МАГАТЭГлава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу на полях конференции агентства в Вене и обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС.Лихачев назвал безрассудные действия украинских военных единственным источником угроз для ЗАЭС. По его словам, Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки некоторых стран политизировать работу агентства. Ход операции Российские подразделения уничтожили за минувшие сутки на Херсонском направлении до 90 украинских военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны. На Купянском направлении Киев потерял до 25 человек и самоходку "Гвоздика".Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар крылатыми ракетами и беспилотниками по пунктам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов.Российская армия отбила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, поразила скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов"* у Серебрянского лесничества, уничтожив до 55 военных противника и семь единиц техники. На Южнодонецком направлении бойцы ликвидировали две группы диверсантов ВСУ, уничтожили до 125 украинских военнослужащих и пять единиц техники.ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога. На Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли около 540 военнослужащих.На Запорожском направлении российские военные отбили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного Вербового. Возле Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины.Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Курской областью и еще два — над Брянской областью. Позже в российском военном ведомстве добавили, что около десяти часов утра средства ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА над Курской и Брянской областями. Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Позже в Минобороны сообщили об уничтожении еще одного дрона над Черным морем. Три дрона ВСУ перехватили над Белгородской областью.В Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, никто не пострадал, еще один БПЛА упал в Курском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В Краснодоне в ЛНР прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, заявили в администрации города и Краснодонского района. В миреПремьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что потребует у МИД страны и офиса премьер-министра разъяснений в связи с приглашением и чествованием в парламенте украинского националиста, который служил в войсках СС.В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады, это неряшливое отношение к памяти, у преступлений нацизма нет срока давности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МИД России назвали этот случай "фарсом", который закончится трагедией мирового масштаба.Дания отказала России не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу, заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на трубопроводах посол России в Дании Владимир Барбин. Дипломат добавил, что Дания, возможно, опасается, что в случае совместного расследования терактов на газопроводах Россия выяснит обстоятельства, которые могли бы навредить датско-американскому сотрудничеству или датским поставкам вооружений Украине. По его словам, Москва продолжит добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва газопроводов.Украина и третьи страны в своих выступлениях по иску о геноциде вводили в заблуждение Международный суд ООН относительно некоторых тем, заявила представитель российской делегации на суде, заместитель постпреда при ООН Мария Заболоцкая. Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против Москвы от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со спецоперацией. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября. Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт не станет выполнять запрос Киева вернуть в страну военнообязанных украинских граждан, приехавших в Венгрию.Россия просит Международный суд ООН вынести решение о том, что у него нет юрисдикции рассматривать иск Украины против Москвы по конвенции о геноциде, заявил представитель российской делегации, посол в Нидерландах Александр Шульгин. В РоссииСовфед одобрил закон об установлении новой памятной даты 30 сентября — Дня воссоединения России с новыми регионами.Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Закон предлагает установить новую памятную дату 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.В сопроводительных документах говорится, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230925/zaes-1898480778.html
https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html
https://ria.ru/20230925/peskov-1898478627.html
https://ria.ru/20230925/kanada-1898463738.html
https://ria.ru/20230925/natsist-1898582038.html
https://ria.ru/20230925/perspektivy-1898586123.html
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в мире, россия, украина, дания, виктор орбан, рафаэль гросси, алексей лихачев, оон, совет федерации рф, северный поток, миг-29, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дания, Виктор Орбан, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, ООН, Совет Федерации РФ, Северный поток, МиГ-29, Роман Старовойт
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. О безопасности Запорожской АЭС, ходе спецоперации, чествовании украинского националиста в Канаде и новой памятной дате — в материале РИА Новости.
Заявления Лихачева по ЗАЭС в МАГАТЭ
Глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу на полях конференции агентства в Вене и обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС.
Лихачев назвал безрассудные действия украинских военных единственным источником угроз для ЗАЭС. По его словам, Россия рассчитывает, что МАГАТЭ под руководством Гросси продолжит работать в рамках своего мандата, несмотря на попытки некоторых стран политизировать работу агентства.
Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ источником угроз для ЗАЭС
Российские подразделения уничтожили за минувшие сутки на Херсонском направлении до 90 украинских военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны. На Купянском направлении Киев потерял до 25 человек и самоходку "Гвоздика".
Вооруженные силы в ночь на понедельник нанесли групповой удар крылатыми ракетами и беспилотниками по пунктам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки украинских диверсантов.
Российская армия отбила две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, поразила скопления живой силы и техники 12-й бригады спецназначения "Азов"* у Серебрянского лесничества, уничтожив до 55 военных противника и семь единиц техники. На Южнодонецком направлении бойцы ликвидировали две группы диверсантов ВСУ, уничтожили до 125 украинских военнослужащих и пять единиц техники.
ВКС России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога. На Донецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли около 540 военнослужащих.
"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето
На Запорожском направлении российские военные отбили две атаки 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного Вербового. Возле Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины.
Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности. Российские средства ПВО уничтожили два украинских дрона над Курской областью и еще два — над Брянской областью. Позже в российском военном ведомстве добавили, что около десяти часов утра средства ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА над Курской и Брянской областями.
Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Позже в Минобороны сообщили об уничтожении еще одного дрона над Черным морем. Три дрона ВСУ перехватили над Белгородской областью.
В Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, никто не пострадал, еще один БПЛА упал в Курском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт
.
В Краснодоне в ЛНР прозвучали несколько взрывов, в близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, заявили в администрации города и Краснодонского района.
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об атаке на Одессу
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Посол России в Канаде Олег Степанов
сообщил РИА Новости, что потребует у МИД страны и офиса премьер-министра разъяснений в связи с приглашением и чествованием в парламенте украинского националиста, который служил в войсках СС.
В Кремле возмущены чествованием эсэсовца в парламенте Канады, это неряшливое отношение к памяти, у преступлений нацизма нет срока давности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
. В МИД России назвали этот случай "фарсом", который закончится трагедией мирового масштаба.
Польша потребовала извинений за чествование эсэсовца в парламенте Канады Дания
отказала России не только в совместном расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому делу, заявил РИА Новости в преддверии первой годовщины терактов на трубопроводах посол России в Дании Владимир Барбин.
Дипломат добавил, что Дания, возможно, опасается, что в случае совместного расследования терактов на газопроводах Россия выяснит обстоятельства, которые могли бы навредить датско-американскому сотрудничеству или датским поставкам вооружений Украине
. По его словам, Москва продолжит добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва газопроводов.
Украина и третьи страны в своих выступлениях по иску о геноциде вводили в заблуждение Международный суд ООН
относительно некоторых тем, заявила представитель российской делегации на суде, заместитель постпреда при ООН Мария Заболоцкая.
Международный суд ООН в Гааге
начал слушания по иску Украины против Москвы от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со спецоперацией. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября.
Венгрия не поддержит позицию Украины ни в одном вопросе на международных форумах, пока Киев не вернет законы, гарантирующие права закарпатским венграм, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан
. По его словам, Будапешт не станет выполнять запрос Киева вернуть в страну военнообязанных украинских граждан, приехавших в Венгрию.
Россия просит Международный суд ООН вынести решение о том, что у него нет юрисдикции рассматривать иск Украины против Москвы по конвенции о геноциде, заявил представитель российской делегации, посол в Нидерландах Александр Шульгин
.
ООН после скандала в Канаде выступила против чествования нацистов Совфед
одобрил закон об установлении новой памятной даты 30 сентября — Дня воссоединения России с новыми регионами.
Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Закон предлагает установить новую памятную дату 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области
и Херсонской области с Российской Федерацией.
В сопроводительных документах говорится, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию новых регионов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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