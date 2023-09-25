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В Брянской области ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 25.09.2023 (обновлено: 07:23 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898406105.html
В Брянской области ночью сбили два беспилотника
В Брянской области ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 25.09.2023
В Брянской области ночью сбили два беспилотника
Два украинских беспилотника ночью сбиты над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:15
2023-09-25T07:23
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
суражский район
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два украинских беспилотника ночью сбиты над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898377270.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Суражский район, Россия
В Брянской области ночью сбили два беспилотника

Богомаз: ПВО ночью сбила в Брянской области два украинских беспилотника

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два украинских беспилотника ночью сбиты над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазСуражский районРоссия
 
 
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