https://ria.ru/20230925/bespilotniki-1898406105.html

В Брянской области ночью сбили два беспилотника

В Брянской области ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 25.09.2023

В Брянской области ночью сбили два беспилотника

Два украинских беспилотника ночью сбиты над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:15

2023-09-25T07:15

2023-09-25T07:23

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

суражский район

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два украинских беспилотника ночью сбиты над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898377270.html

брянская область

суражский район

россия

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брянская область, александр богомаз, суражский район, россия