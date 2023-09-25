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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.09.2023
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09:59 25.09.2023 (обновлено: 10:34 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898424491.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.09.2023
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные расчеты ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:59
2023-09-25T10:34
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Дежурные расчеты ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram-канале."25 сентября, около 09:00 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА. &lt;...&gt; Дежурными средствами ПВО &lt;...&gt; аппарат уничтожен над Белгородской областью", — говорится в публикации.Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, дрон сбит в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как сообщило ранее Минобороны, еще четыре БПЛА перехвачены и обезврежены в акватории Черного моря, вблизи Крыма, по два — в Курской и Брянской областях.
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белгородская область
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белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Дежурные расчеты ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"25 сентября, около 09:00 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА. <...> Дежурными средствами ПВО <...> аппарат уничтожен над Белгородской областью", — говорится в публикации.
Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, дрон сбит в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Как сообщило ранее Минобороны, еще четыре БПЛА перехвачены и обезврежены в акватории Черного моря, вблизи Крыма, по два — в Курской и Брянской областях.
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
На подлете к Белгороду сбили беспилотник
22 сентября, 17:22
 
Белгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
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