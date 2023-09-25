https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898424491.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.09.2023
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные расчеты ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:59
2023-09-25T09:59
2023-09-25T10:34
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Дежурные расчеты ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram-канале."25 сентября, около 09:00 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА. <...> Дежурными средствами ПВО <...> аппарат уничтожен над Белгородской областью", — говорится в публикации.Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, дрон сбит в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как сообщило ранее Минобороны, еще четыре БПЛА перехвачены и обезврежены в акватории Черного моря, вблизи Крыма, по два — в Курской и Брянской областях.
https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898078611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью