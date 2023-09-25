https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898424491.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.09.2023

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные расчеты ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:59

2023-09-25T09:59

2023-09-25T10:34

белгородская область

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Дежурные расчеты ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны в Telegram-канале."25 сентября, около 09:00 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА. <...> Дежурными средствами ПВО <...> аппарат уничтожен над Белгородской областью", — говорится в публикации.Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, дрон сбит в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.Как сообщило ранее Минобороны, еще четыре БПЛА перехвачены и обезврежены в акватории Черного моря, вблизи Крыма, по два — в Курской и Брянской областях.

https://ria.ru/20230922/bespilotnik-1898078611.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия