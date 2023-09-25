https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898405604.html
В Курске из-за атаки украинских беспилотников повреждены несколько домов
В Курске из-за атаки украинских беспилотников повреждены несколько домов - РИА Новости, 25.09.2023
В Курске из-за атаки украинских беспилотников повреждены несколько домов
Несколько частных домовладений и крыши административного здания повреждены в Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников, никто не пострадал, РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:12
2023-09-25T07:12
2023-09-25T07:32
курская область
курск
специальная военная операция на украине
происшествия
курский район
роман старовойт
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несколько частных домовладений и крыши административного здания повреждены в Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Старовойт добавил, что еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме.В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника ночью сбиты над Суражским районом, пострадавших и разрушений нет.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898329038.html
курская область
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курская область, курск, происшествия, курский район, роман старовойт
Курская область, Курск, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курский район, Роман Старовойт
В Курске из-за атаки украинских беспилотников повреждены несколько домов
Старовойт: после атаки БПЛА в Курской области поврежден ряд частных домовладений