https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898405604.html

В Курске из-за атаки украинских беспилотников повреждены несколько домов

В Курске из-за атаки украинских беспилотников повреждены несколько домов - РИА Новости, 25.09.2023

В Курске из-за атаки украинских беспилотников повреждены несколько домов

Несколько частных домовладений и крыши административного здания повреждены в Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников, никто не пострадал, РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T07:12

2023-09-25T07:12

2023-09-25T07:32

курская область

курск

специальная военная операция на украине

происшествия

курский район

роман старовойт

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несколько частных домовладений и крыши административного здания повреждены в Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.Старовойт добавил, что еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме.В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских беспилотника ночью сбиты над Суражским районом, пострадавших и разрушений нет.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898329038.html

курская область

курск

курский район

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курская область, курск, происшествия, курский район, роман старовойт