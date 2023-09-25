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Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса - РИА Новости, 25.09.2023
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03:35 25.09.2023 (обновлено: 05:58 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/bayden-1898400784.html
Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса
Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса - РИА Новости, 25.09.2023
Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса
Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда, следует из опроса телеканала NBC. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T03:35
2023-09-25T05:58
сша
джо байден
nbc
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда, следует из опроса телеканала NBC."Деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность президента США", - отмечает телеканал со ссылкой на опрос, проведенный в сентябре. По данным опроса NBC, деятельность Байдена в сфере внешней политики не одобряют 53%. Отмечается, что 59% избирателей не нравится его экономическая политика.Согласно опросу, 74% зарегистрированных избирателей выражают серьезные опасения (59%) или умеренные опасения (15%) по поводу того, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы пойти на второй срок.Опрос был проведен с 15 по 19 сентября 2023 года среди тысячи американцев по телефону. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта. Ранее опрос, проведенный телеканалом ABC News совместно с газетой Washington Post, показал, что почти половина американцев стала жить хуже при администрации Байдена.
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сша, джо байден, nbc, в мире
США, Джо Байден, NBC, В мире
Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса

NBC: рейтинг одобрения работы президента США Байдена достиг нового антирекорда

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда, следует из опроса телеканала NBC.
«
"Деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность президента США", - отмечает телеканал со ссылкой на опрос, проведенный в сентябре.
По данным опроса NBC, деятельность Байдена в сфере внешней политики не одобряют 53%. Отмечается, что 59% избирателей не нравится его экономическая политика.
Согласно опросу, 74% зарегистрированных избирателей выражают серьезные опасения (59%) или умеренные опасения (15%) по поводу того, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы пойти на второй срок.
Опрос был проведен с 15 по 19 сентября 2023 года среди тысячи американцев по телефону. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.
Ранее опрос, проведенный телеканалом ABC News совместно с газетой Washington Post, показал, что почти половина американцев стала жить хуже при администрации Байдена.
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