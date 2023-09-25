https://ria.ru/20230925/bayden-1898400784.html

Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса

Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса - РИА Новости, 25.09.2023

Рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда, следует из опроса

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда, следует из опроса телеканала NBC. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T03:35

2023-09-25T03:35

2023-09-25T05:58

сша

джо байден

nbc

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840239747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73ac8b8384da19571b94c99db922a37d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда, следует из опроса телеканала NBC."Деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность президента США", - отмечает телеканал со ссылкой на опрос, проведенный в сентябре. По данным опроса NBC, деятельность Байдена в сфере внешней политики не одобряют 53%. Отмечается, что 59% избирателей не нравится его экономическая политика.Согласно опросу, 74% зарегистрированных избирателей выражают серьезные опасения (59%) или умеренные опасения (15%) по поводу того, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы пойти на второй срок.Опрос был проведен с 15 по 19 сентября 2023 года среди тысячи американцев по телефону. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта. Ранее опрос, проведенный телеканалом ABC News совместно с газетой Washington Post, показал, что почти половина американцев стала жить хуже при администрации Байдена.

https://ria.ru/20230924/bayden-1898280480.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, nbc, в мире