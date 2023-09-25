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Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области - РИА Новости, 25.09.2023
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13:24 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/azarov-1898483771.html
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области - РИА Новости, 25.09.2023
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров принял присягу и официально вступил в должность губернатора Самарской области в понедельник, 25 сентября, сообщили в ходе прямой трансляции... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:24
2023-09-25T13:24
политика
самарская область
саратовская область
оренбургская область
дмитрий азаров
игорь комаров
денис паслер
самарская губернская дума
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САМАРА, 25 сен - РИА Новости. Дмитрий Азаров принял присягу и официально вступил в должность губернатора Самарской области в понедельник, 25 сентября, сообщили в ходе прямой трансляции церемонии инаугурации на странице правительства области в соцсети "ВКонтакте". Мероприятие состоялось в 13.00 (12.00 мск) в здании правительства Самарской области. На церемонии присутствовали полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, депутаты, общественники, руководители министерств и ведомств, крупных предприятий региона, главы городов и муниципальных районов области. "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина и соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области", - сказал Азаров во время присяги. Избранному главе региона на церемонии инаугурации председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников вручил знак губернатора. "Поздравляю Вас, Дмитрий Игоревич, с вступлением в должность главы Самарской области, жители региона в очередной раз Вам доверили еще пять лет представлять их интересы. Региональное правительство реализует целый ряд социально важных проектов. Несмотря на санкционное давление, темпы развития региона не снижаются, …фиксируется рост примышленного производства и аграрного комплекса, Самарская область устойчиво входит в десятку лучших регионов Российской Федерации. Сейчас большое внимание в регионе уделяется участникам СВО и членам их семей... Желаю Вам и Вашей команде эффективной работы на благо жителей региона", - сказал представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В рамках церемонии инаугурации Азарова поздравили с избранием на должность главы региона и пожелали самого наилучшего губернаторы Оренбургской и Саратовской области, Герой Соцтруда, Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко, глава Общественного совета Самарской области Виктор Сойфер. Также губернатора Самарской области поздравил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Дмитрий Азаров победил на выборах главы региона с 83,83% голосов избирателей. Выборы губернатора Самарской области проходили три дня, с 8 по 10 сентября 2023 года. Азаров в сентябре 2017 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. В 2018 года был выбран губернатором региона.
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политика, самарская область, саратовская область, оренбургская область, дмитрий азаров, игорь комаров, денис паслер, самарская губернская дума
Политика, Самарская область, Саратовская область, Оренбургская область, Дмитрий Азаров, Игорь Комаров, Денис Паслер, Самарская Губернская Дума
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Азаров принял присягу и вступил в должность губернатора Самарской области

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДмитрий Азаров
Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дмитрий Азаров . Архивное фото
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САМАРА, 25 сен - РИА Новости. Дмитрий Азаров принял присягу и официально вступил в должность губернатора Самарской области в понедельник, 25 сентября, сообщили в ходе прямой трансляции церемонии инаугурации на странице правительства области в соцсети "ВКонтакте".
Мероприятие состоялось в 13.00 (12.00 мск) в здании правительства Самарской области. На церемонии присутствовали полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, депутаты, общественники, руководители министерств и ведомств, крупных предприятий региона, главы городов и муниципальных районов области.
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"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина и соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав Самарской области и законы Самарской области", - сказал Азаров во время присяги.
Избранному главе региона на церемонии инаугурации председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников вручил знак губернатора.
«
"Поздравляю Вас, Дмитрий Игоревич, с вступлением в должность главы Самарской области, жители региона в очередной раз Вам доверили еще пять лет представлять их интересы. Региональное правительство реализует целый ряд социально важных проектов. Несмотря на санкционное давление, темпы развития региона не снижаются, …фиксируется рост примышленного производства и аграрного комплекса, Самарская область устойчиво входит в десятку лучших регионов Российской Федерации. Сейчас большое внимание в регионе уделяется участникам СВО и членам их семей... Желаю Вам и Вашей команде эффективной работы на благо жителей региона", - сказал представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
В рамках церемонии инаугурации Азарова поздравили с избранием на должность главы региона и пожелали самого наилучшего губернаторы Оренбургской и Саратовской области, Герой Соцтруда, Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко, глава Общественного совета Самарской области Виктор Сойфер. Также губернатора Самарской области поздравил командующий 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.
Дмитрий Азаров победил на выборах главы региона с 83,83% голосов избирателей. Выборы губернатора Самарской области проходили три дня, с 8 по 10 сентября 2023 года. Азаров в сентябре 2017 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. В 2018 года был выбран губернатором региона.
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ПолитикаСамарская областьСаратовская областьОренбургская областьДмитрий АзаровИгорь КомаровДенис ПаслерСамарская Губернская Дума
 
 
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