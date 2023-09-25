https://ria.ru/20230925/avtovaz-1898422156.html

В "АвтоВАЗе" рассказали, как повлияют санкции США на производство

В "АвтоВАЗе" рассказали, как повлияют санкции США на производство - РИА Новости, 25.09.2023

В "АвтоВАЗе" рассказали, как повлияют санкции США на производство

"АвтоВАЗ" был готов к санациям США: в целом на работу компании они не повлияют - производство Lada не приостановится, но проблемы с поставками определенных... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:42

2023-09-25T09:42

2023-09-25T09:42

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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" был готов к санациям США: в целом на работу компании они не повлияют - производство Lada не приостановится, но проблемы с поставками определенных комплектующих сохранятся, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Максим Соколов. "Объективно говоря, мы в санкционном режиме живем уже с начала 2022 года, с февраля месяца. И так или иначе, даже не находясь ни в каких санкционных списках, "АвтоВАЗ" как флагман отечественной промышленности, автопрома ощущал на себе санкционное давление… Мы были морально готовы, что рано или поздно такое возможно случится, и это произошло", - прокомментировал тему санкций топ-менеджер. Он уточнил, что автопроизводитель активно готовился к санкциям, ускоряя процессы по импортозамещению. В целом за последний год "АвтоВАЗ" успел локализовать более чем тысячу различных компонентов и материалов. "За этот год мы сделали необходимые управленческие действия, которые позволяют нам уверенно говорить о том, что конвейер "АвтоВАЗа" в связи с санкционным режимом, попаданием в специальные списки, не остановится. "АвтоВАЗ" не прекратит свою работу", - заявил он. Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич". Тем не менее, по словам Соколова, определенные трудности с поставками автокомпонентов на завод сохраняются. "Они, безусловно, будут, более того, не в сфере, управляемой "АвтоВАЗом", а там, где речь идет о непрогнозируемых рисах из-за алогичных действий партнеров. И даже не по отношению к "АвтоВАЗу" непосредственно, а к поставщикам второго и третьего уровня: субкомпонентов, сырья, материалов, которые в принципе не под санкциями", - уточнил он.

https://ria.ru/20230925/lada-1898419552.html

https://ria.ru/20230913/tseny-1896002461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, авто, сша, автоваз, россия