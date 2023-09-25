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В "АвтоВАЗе" рассказали, как повлияют санкции США на производство - РИА Новости, 25.09.2023
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09:42 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/avtovaz-1898422156.html
В "АвтоВАЗе" рассказали, как повлияют санкции США на производство
В "АвтоВАЗе" рассказали, как повлияют санкции США на производство - РИА Новости, 25.09.2023
В "АвтоВАЗе" рассказали, как повлияют санкции США на производство
"АвтоВАЗ" был готов к санациям США: в целом на работу компании они не повлияют - производство Lada не приостановится, но проблемы с поставками определенных... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:42
2023-09-25T09:42
экономика
авто
сша
автоваз
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" был готов к санациям США: в целом на работу компании они не повлияют - производство Lada не приостановится, но проблемы с поставками определенных комплектующих сохранятся, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Максим Соколов. "Объективно говоря, мы в санкционном режиме живем уже с начала 2022 года, с февраля месяца. И так или иначе, даже не находясь ни в каких санкционных списках, "АвтоВАЗ" как флагман отечественной промышленности, автопрома ощущал на себе санкционное давление… Мы были морально готовы, что рано или поздно такое возможно случится, и это произошло", - прокомментировал тему санкций топ-менеджер. Он уточнил, что автопроизводитель активно готовился к санкциям, ускоряя процессы по импортозамещению. В целом за последний год "АвтоВАЗ" успел локализовать более чем тысячу различных компонентов и материалов. "За этот год мы сделали необходимые управленческие действия, которые позволяют нам уверенно говорить о том, что конвейер "АвтоВАЗа" в связи с санкционным режимом, попаданием в специальные списки, не остановится. "АвтоВАЗ" не прекратит свою работу", - заявил он. Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич". Тем не менее, по словам Соколова, определенные трудности с поставками автокомпонентов на завод сохраняются. "Они, безусловно, будут, более того, не в сфере, управляемой "АвтоВАЗом", а там, где речь идет о непрогнозируемых рисах из-за алогичных действий партнеров. И даже не по отношению к "АвтоВАЗу" непосредственно, а к поставщикам второго и третьего уровня: субкомпонентов, сырья, материалов, которые в принципе не под санкциями", - уточнил он.
https://ria.ru/20230925/lada-1898419552.html
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экономика, авто, сша, автоваз, россия
Экономика, Авто, США, АвтоВАЗ, Россия
В "АвтоВАЗе" рассказали, как повлияют санкции США на производство

Глава "АвтоВАЗа": выпуск Lada не встанет из-за санкций США

© РИА Новости / Дмитрий Каса | Перейти в медиабанкЗдание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти
Здание генеральной дирекции АвтоВАЗа в Тольятти - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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Здание генеральной дирекции "АвтоВАЗа" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" был готов к санациям США: в целом на работу компании они не повлияют - производство Lada не приостановится, но проблемы с поставками определенных комплектующих сохранятся, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Максим Соколов.
"Объективно говоря, мы в санкционном режиме живем уже с начала 2022 года, с февраля месяца. И так или иначе, даже не находясь ни в каких санкционных списках, "АвтоВАЗ" как флагман отечественной промышленности, автопрома ощущал на себе санкционное давление… Мы были морально готовы, что рано или поздно такое возможно случится, и это произошло", - прокомментировал тему санкций топ-менеджер. Он уточнил, что автопроизводитель активно готовился к санкциям, ускоряя процессы по импортозамещению. В целом за последний год "АвтоВАЗ" успел локализовать более чем тысячу различных компонентов и материалов.
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"За этот год мы сделали необходимые управленческие действия, которые позволяют нам уверенно говорить о том, что конвейер "АвтоВАЗа" в связи с санкционным режимом, попаданием в специальные списки, не остановится. "АвтоВАЗ" не прекратит свою работу", - заявил он.
Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич".
Тем не менее, по словам Соколова, определенные трудности с поставками автокомпонентов на завод сохраняются. "Они, безусловно, будут, более того, не в сфере, управляемой "АвтоВАЗом", а там, где речь идет о непрогнозируемых рисах из-за алогичных действий партнеров. И даже не по отношению к "АвтоВАЗу" непосредственно, а к поставщикам второго и третьего уровня: субкомпонентов, сырья, материалов, которые в принципе не под санкциями", - уточнил он.
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