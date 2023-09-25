https://ria.ru/20230925/ataka-1898409332.html
Пять российских бойцов отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Пять российских бойцов отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.09.2023
Пять российских бойцов отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Пять российских бойцов отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:03
2023-09-25T08:03
2023-09-25T11:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пять российских бойцов отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны и опубликовало видео боя. "Подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием заместителя командира взвода с позывным Большой отражает атаку. <…> На кадрах с квадрокоптера, проводящего аэроразведку, запечатлено, как всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ", — рассказали в ведомстве.Как отмечается, Большой принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. "Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. За мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены высоких государственных наград — орденов Мужества. Для командира подразделения с позывным Большой это вторая награда. Первой была медаль "За отвагу", — отметили в Минобороны. Чуть позже в ведомстве сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя России. "За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южнодонецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Российской Федерации к званию Героя Российской Федерации", — отметили в министерстве.Большой рассказал, что во время боя слышал крики штурмовиков ВСУ. "Старший у них был, команды им давал кидать гранаты, стрелять, тоже так же наблюдал, где я нахожусь, в мою сторону направлял их. Что он им говорил — то они и делали", — сказал он. По его словам, самостоятельных действий без команды старшего украинские боевики не предпринимали. "По рации передавали, что снимали с дрона, что отступают, минометы наши начали работать", — добавил он. Старший стрелок с позывным Седой отметил, что действовал "на адреналине". "Задача только одна стояла — погасить их, не дать им пройти. <…> Напор с их стороны был, в основном гранатами они закидывали. Стрельбы, как говорится, такой сильной не было. Соответственно, и мы тоже — больше гранатами перекидывались", — сказал он. Боец с позывным Шмель рассказал, что слышал, как украинские военные звали на помощь. "Кричали они: "Спасите! Помогите!" Первые быстро ушли. <…> Мы-то знали уже, как "опорник" из себя выглядит, туда начали гранаты кидать. Ну и потом они сами побежали", — заключил он.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
https://ria.ru/20230925/peregovory-1898403920.html
https://ria.ru/20230907/sayfullin-1894656188.html
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https://ria.ru/20230925/ukraina-1898403509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898414129_48:0:1488:1080_1920x0_80_0_0_88331984e7f2d67886b0350608fce95b.jpg
Российские бойцы отбили атаку штурмовиков ВСУ
Пять бойцов российской 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их убежать в районе Урожайного на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. Двое российских военных получили ранения, но никто не отступил. Основной накал принял командир с позывным "Большой", находясь на виду у противника и ведя постоянный огонь по нему. Еще двое бойцов работали с флангов из блиндажей. Российских военных наградили орденами Мужества. Для "Большого" это вторая награда, первой была медаль "За отвагу".
2023-09-25T08:03
true
PT2M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пять российских бойцов отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Пять российских бойцов отбили атаку штурмовиков ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Пять российских бойцов отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны и опубликовало видео
боя.
«
"Подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием заместителя командира взвода с позывным Большой отражает атаку. <…> На кадрах с квадрокоптера, проводящего аэроразведку, запечатлено, как всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Как отмечается, Большой принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.
"Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. За мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены высоких государственных наград — орденов Мужества. Для командира подразделения с позывным Большой это вторая награда. Первой была медаль "За отвагу", — отметили в Минобороны.
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Чуть позже в ведомстве сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя России.
«
"За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южнодонецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Российской Федерации к званию Героя Российской Федерации", — отметили в министерстве.
Большой рассказал, что во время боя слышал крики штурмовиков ВСУ.
"Старший у них был, команды им давал кидать гранаты, стрелять, тоже так же наблюдал, где я нахожусь, в мою сторону направлял их. Что он им говорил — то они и делали", — сказал он.
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По его словам, самостоятельных действий без команды старшего украинские боевики не предпринимали.
«
"По рации передавали, что снимали с дрона, что отступают, минометы наши начали работать", — добавил он.
Старший стрелок с позывным Седой отметил, что действовал "на адреналине".
"Задача только одна стояла — погасить их, не дать им пройти. <…> Напор с их стороны был, в основном гранатами они закидывали. Стрельбы, как говорится, такой сильной не было. Соответственно, и мы тоже — больше гранатами перекидывались", — сказал он.
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Боец с позывным Шмель рассказал, что слышал, как украинские военные звали на помощь.
«
"Кричали они: "Спасите! Помогите!" Первые быстро ушли. <…> Мы-то знали уже, как "опорник" из себя выглядит, туда начали гранаты кидать. Ну и потом они сами побежали", — заключил он.
ВСУ
4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском
направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
В частности, попытка наступления Киева
привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
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