https://ria.ru/20230925/ataka-1898409332.html

Пять российских бойцов отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Пять российских бойцов отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.09.2023

Пять российских бойцов отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Пять российских бойцов отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:03

2023-09-25T08:03

2023-09-25T11:47

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898414129_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a034e0258d7d745b25b5d05c908cfe2c.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Пять российских бойцов отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать в районе поселка Урожайное на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны и опубликовало видео боя. "Подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием заместителя командира взвода с позывным Большой отражает атаку. <…> На кадрах с квадрокоптера, проводящего аэроразведку, запечатлено, как всего пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранение в ходе этого боя, противостоят 12 штурмовикам ВСУ", — рассказали в ведомстве.Как отмечается, Большой принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. "Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство. За мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены высоких государственных наград — орденов Мужества. Для командира подразделения с позывным Большой это вторая награда. Первой была медаль "За отвагу", — отметили в Минобороны. Чуть позже в ведомстве сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя России. "За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южнодонецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным "Большой" представлен министром обороны Российской Федерации к званию Героя Российской Федерации", — отметили в министерстве.Большой рассказал, что во время боя слышал крики штурмовиков ВСУ. "Старший у них был, команды им давал кидать гранаты, стрелять, тоже так же наблюдал, где я нахожусь, в мою сторону направлял их. Что он им говорил — то они и делали", — сказал он. По его словам, самостоятельных действий без команды старшего украинские боевики не предпринимали. "По рации передавали, что снимали с дрона, что отступают, минометы наши начали работать", — добавил он. Старший стрелок с позывным Седой отметил, что действовал "на адреналине". "Задача только одна стояла — погасить их, не дать им пройти. <…> Напор с их стороны был, в основном гранатами они закидывали. Стрельбы, как говорится, такой сильной не было. Соответственно, и мы тоже — больше гранатами перекидывались", — сказал он. Боец с позывным Шмель рассказал, что слышал, как украинские военные звали на помощь. "Кричали они: "Спасите! Помогите!" Первые быстро ушли. <…> Мы-то знали уже, как "опорник" из себя выглядит, туда начали гранаты кидать. Ну и потом они сами побежали", — заключил он.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.

https://ria.ru/20230925/peregovory-1898403920.html

https://ria.ru/20230907/sayfullin-1894656188.html

https://ria.ru/20230924/oruzhie-1898336595.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898403509.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские бойцы отбили атаку штурмовиков ВСУ Пять бойцов российской 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их убежать в районе Урожайного на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. Двое российских военных получили ранения, но никто не отступил. Основной накал принял командир с позывным "Большой", находясь на виду у противника и ведя постоянный огонь по нему. Еще двое бойцов работали с флангов из блиндажей. Российских военных наградили орденами Мужества. Для "Большого" это вторая награда, первой была медаль "За отвагу". 2023-09-25T08:03 true PT2M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность