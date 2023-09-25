https://ria.ru/20230925/armeniya-1898465510.html

СМИ: американская делегация посетит Армению

СМИ: американская делегация посетит Армению - РИА Новости, 25.09.2023

СМИ: американская делегация посетит Армению

Высокопоставленные чиновники США, в том числе директор агентства USAID, отправятся в понедельник в Армению, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:20

2023-09-25T12:20

2023-09-25T12:45

сша

армения

агентство по международному развитию сша

саманта пауэр

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники США, в том числе директор агентства USAID, отправятся в понедельник в Армению, сообщают западные СМИ со ссылкой на источник.Отмечается, что в состав делегации войдут руководитель агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и помощник госсекретаря США Юри Ким."Визит главы американского агентства по международному развитию Саманты Пауэр и исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Кима станет первым визитом высокопоставленных американских чиновников в Армению после прекращения огня на прошлой неделе", - передает агентство Рейтер.Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230919/ucheniya-1897328182.html

https://ria.ru/20230914/armeniya-1896390931.html

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сша, армения, агентство по международному развитию сша, саманта пауэр, россия