https://ria.ru/20230925/armeniya-1898456699.html
Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване
Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване - РИА Новости, 25.09.2023
Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване
Армянская оппозиция проведет в понедельник вечером очередной митинг в центре Еревана, сообщается в телеграм-канале организаторов протестов. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:43
2023-09-25T11:43
2023-09-25T11:43
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897408172_0:159:1620:1070_1920x0_80_0_0_d849fa884c6a4da79046952136e2c65a.jpg
ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Армянская оппозиция проведет в понедельник вечером очередной митинг в центре Еревана, сообщается в телеграм-канале организаторов протестов. "Сегодня в 18.00 (17.00 мск) на площади Республики подводим итоги дня и планируем действия на завтра", - говорится в сообщении Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров и участников протеста.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897408172_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_e86bc8ab72aeedfe98b1c53b6947944d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване
Армянская оппозиция проведет очередной митинг на площади Республики в Ереване