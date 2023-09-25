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Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване - РИА Новости, 25.09.2023
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11:43 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/armeniya-1898456699.html
Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване
Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване - РИА Новости, 25.09.2023
Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване
Армянская оппозиция проведет в понедельник вечером очередной митинг в центре Еревана, сообщается в телеграм-канале организаторов протестов. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:43
2023-09-25T11:43
в мире
ереван
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Армянская оппозиция проведет в понедельник вечером очередной митинг в центре Еревана, сообщается в телеграм-канале организаторов протестов. "Сегодня в 18.00 (17.00 мск) на площади Республики подводим итоги дня и планируем действия на завтра", - говорится в сообщении Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров и участников протеста.
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в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване

Армянская оппозиция проведет очередной митинг на площади Республики в Ереване

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПротесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Протесты в Ереване на фоне эскалации в Нагорном Карабахе
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Армянская оппозиция проведет в понедельник вечером очередной митинг в центре Еревана, сообщается в телеграм-канале организаторов протестов.
"Сегодня в 18.00 (17.00 мск) на площади Республики подводим итоги дня и планируем действия на завтра", - говорится в сообщении
Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров и участников протеста.
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В миреЕреванАрменияСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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