https://ria.ru/20230925/armeniya-1898456699.html

Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване

Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване - РИА Новости, 25.09.2023

Армянская оппозиция созывает в понедельник очередной митинг в Ереване

Армянская оппозиция проведет в понедельник вечером очередной митинг в центре Еревана, сообщается в телеграм-канале организаторов протестов. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:43

2023-09-25T11:43

2023-09-25T11:43

в мире

ереван

армения

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Армянская оппозиция проведет в понедельник вечером очередной митинг в центре Еревана, сообщается в телеграм-канале организаторов протестов. "Сегодня в 18.00 (17.00 мск) на площади Республики подводим итоги дня и планируем действия на завтра", - говорится в сообщении Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров и участников протеста.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

ереван

армения

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ереван, армения, ситуация в нагорном карабахе