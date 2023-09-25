https://ria.ru/20230925/armeniya-1898418809.html
Армянский адвокат сообщил о задержании депутата в Ереване
Армянский адвокат сообщил о задержании депутата в Ереване - РИА Новости, 25.09.2023
Армянский адвокат сообщил о задержании депутата в Ереване
Армянский адвокат Арсен Бабаян сообщил о задержании в понедельник на акции протеста депутата парламента, предупредив полицейских, что за такие действия... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:23
2023-09-25T09:23
2023-09-25T09:31
в мире
ереван
азербайджан
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Армянский адвокат Арсен Бабаян сообщил о задержании в понедельник на акции протеста депутата парламента, предупредив полицейских, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. "Только что был задержан депутат Национального собрания Тадевос Аветисян. Если они (полицейские - ред.) не докажут, что Аветисян совершил умышленное преступление и был задержан на основании обоснованного подозрения, то те, кто отдал приказ о задержании, должны понести уголовную ответственность", - написал адвокат в соцсетях. Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.
https://ria.ru/20230925/erevan-1898413799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Армянский адвокат сообщил о задержании депутата в Ереване
Армянский адвокат предупредил полицию об ответственности за задержание депутата