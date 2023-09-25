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Около трех тысяч человек въехали в Армению из Карабаха - РИА Новости, 25.09.2023
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07:43 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/armeniya-1898408230.html
Около трех тысяч человек въехали в Армению из Карабаха
Около трех тысяч человек въехали в Армению из Карабаха - РИА Новости, 25.09.2023
Около трех тысяч человек въехали в Армению из Карабаха
Около 3 тысяч человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба армянского кабмина. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T07:43
2023-09-25T07:43
армения
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
в мире
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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Около 3 тысяч человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба армянского кабмина. Ранее армянские власти информировали, что по состоянию на 24.00 (23.00 мск) в Армению из Нагорного Карабаха въехали 1510 человек. "По состоянию на 6.00 (5.00 мск) в Армению из Нагорного Карабаха въехали 2906 человек. Данные регистрации по 2100 из них обобщены", - отмечает кабмин. По данным пресс-службы, из зарегистрировавшихся 1000 пожелали переехать в места жительства по своему выбору, а 1100 распределены в места, предложенные правительством. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Ханкенди (Степанакерт) прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230925/erevan-1898406990.html
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армения, ситуация в нагорном карабахе, россия, нагорный карабах, в мире
Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, Россия, Нагорный Карабах, В мире
Около трех тысяч человек въехали в Армению из Карабаха

В Армению из Нагорного Карабаха въехали около трех тысяч человек

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖители возле жилого дома в Степанакерте
Жители возле жилого дома в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
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Жители возле жилого дома в Степанакерте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Около 3 тысяч человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Ранее армянские власти информировали, что по состоянию на 24.00 (23.00 мск) в Армению из Нагорного Карабаха въехали 1510 человек.
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"По состоянию на 6.00 (5.00 мск) в Армению из Нагорного Карабаха въехали 2906 человек. Данные регистрации по 2100 из них обобщены", - отмечает кабмин.
По данным пресс-службы, из зарегистрировавшихся 1000 пожелали переехать в места жительства по своему выбору, а 1100 распределены в места, предложенные правительством.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Ханкенди (Степанакерт) прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
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