https://ria.ru/20230925/arest-1898558044.html

Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным

Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным - РИА Новости, 25.09.2023

Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным

Мосгорсуд в понедельник признал законным постановление о продлении ареста экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину по делу о получении крупной взятки, передает... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:46

2023-09-25T17:46

2023-09-25T17:46

москва

максим паршин

московский городской суд

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным постановление о продлении ареста экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину по делу о получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил решение Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов - без удовлетворения", - говорится в решении судьи Андрея Мохова. Ранее, 7 сентября, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Паршину и Моносову до декабря, отвергнув просьбы адвокатов о смягчении меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Тот же суд в середине июля отправил Паршина под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение. В конце концов Мосгорсуд отправил Паршина в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин не признает.

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москва, максим паршин, московский городской суд