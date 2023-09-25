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Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным - РИА Новости, 25.09.2023
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17:46 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/arest-1898558044.html
Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным
Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным - РИА Новости, 25.09.2023
Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным
Мосгорсуд в понедельник признал законным постановление о продлении ареста экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину по делу о получении крупной взятки, передает... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:46
2023-09-25T17:46
москва
максим паршин
московский городской суд
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным постановление о продлении ареста экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину по делу о получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил решение Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов - без удовлетворения", - говорится в решении судьи Андрея Мохова. Ранее, 7 сентября, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Паршину и Моносову до декабря, отвергнув просьбы адвокатов о смягчении меры пресечения с СИЗО на домашний арест. Тот же суд в середине июля отправил Паршина под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение. В конце концов Мосгорсуд отправил Паршина в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин не признает.
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москва, максим паршин, московский городской суд
Москва, Максим Паршин, Московский городской суд
Суд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры законным

Мосгорсуд признал продление ареста экс-замглавы Минцифры Паршина законным

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным постановление о продлении ареста экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину по делу о получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил решение Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов - без удовлетворения", - говорится в решении судьи Андрея Мохова.
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Ранее, 7 сентября, Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Паршину и Моносову до декабря, отвергнув просьбы адвокатов о смягчении меры пресечения с СИЗО на домашний арест.
Тот же суд в середине июля отправил Паршина под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение.
В конце концов Мосгорсуд отправил Паршина в СИЗО. Во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года.
Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин не признает.
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