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Глава Минобороны Польши рассказал, когда армия получит вертолеты Apache - РИА Новости, 25.09.2023
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19:15 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/apache-1898579214.html
Глава Минобороны Польши рассказал, когда армия получит вертолеты Apache
Глава Минобороны Польши рассказал, когда армия получит вертолеты Apache - РИА Новости, 25.09.2023
Глава Минобороны Польши рассказал, когда армия получит вертолеты Apache
Первые американские вертолеты Apache поступят на вооружение Войска польского уже в следующем году, заявил журналистам министр национальной обороны республики... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:15
2023-09-25T19:15
польша
сша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Первые американские вертолеты Apache поступят на вооружение Войска польского уже в следующем году, заявил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Мы рассчитываем, что еще в этом году подпишем соглашение. Мы хотим, чтобы сроки поставок были самыми короткими", - сказал Блащак. Он отметил, что до реализации этого контракта армия США предоставит Польше свои вертолеты Apache. "Я хочу сообщить, что договорился с администрацией США, с министром обороны Лойдом Остином, что уже в будущем году в форме лизинга в Войско польское будут поставлены вертолеты Apache из запасов сухопутных войск США. Польские пилоты уже обучаются в США", - сказал министр. Также он рассказал, что подписал офсетное соглашение с производителем Apache - фирмой Lockheed Martin, которое дает польскому военному авиационному заводу №1 в Лодзи возможность сервиса и ремонта, радаров и системы целеуказания вертолетов Apache. Польский министр отметил, что Apache будут размещены на востоке страны у границы с Белоруссией. "Целью этих вертолетов будет закрыть "брестские ворота". Они будут в распоряжении польских сухопутных войск, особенно 18-й механизированной дивизии", - сказал он.
https://ria.ru/20230925/zaem-1898551009.html
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польша, сша, мариуш блащак, лодзь
Польша, США, Мариуш Блащак, Лодзь
Глава Минобороны Польши рассказал, когда армия получит вертолеты Apache

Блащак: польская армия получит американские вертолеты Apache в следующем году

© AP Photo / Darko BandicВертолеты на военной базе США
Вертолеты на военной базе США - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Вертолеты на военной базе США. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Первые американские вертолеты Apache поступят на вооружение Войска польского уже в следующем году, заявил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
"Мы рассчитываем, что еще в этом году подпишем соглашение. Мы хотим, чтобы сроки поставок были самыми короткими", - сказал Блащак.
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Он отметил, что до реализации этого контракта армия США предоставит Польше свои вертолеты Apache.
"Я хочу сообщить, что договорился с администрацией США, с министром обороны Лойдом Остином, что уже в будущем году в форме лизинга в Войско польское будут поставлены вертолеты Apache из запасов сухопутных войск США. Польские пилоты уже обучаются в США", - сказал министр.
Также он рассказал, что подписал офсетное соглашение с производителем Apache - фирмой Lockheed Martin, которое дает польскому военному авиационному заводу №1 в Лодзи возможность сервиса и ремонта, радаров и системы целеуказания вертолетов Apache.
Польский министр отметил, что Apache будут размещены на востоке страны у границы с Белоруссией. "Целью этих вертолетов будет закрыть "брестские ворота". Они будут в распоряжении польских сухопутных войск, особенно 18-й механизированной дивизии", - сказал он.
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