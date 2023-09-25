https://ria.ru/20230925/apache-1898579214.html

Глава Минобороны Польши рассказал, когда армия получит вертолеты Apache

Глава Минобороны Польши рассказал, когда армия получит вертолеты Apache - РИА Новости, 25.09.2023

Глава Минобороны Польши рассказал, когда армия получит вертолеты Apache

Первые американские вертолеты Apache поступят на вооружение Войска польского уже в следующем году, заявил журналистам министр национальной обороны республики... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:15

2023-09-25T19:15

2023-09-25T19:15

польша

сша

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 25 сен - РИА Новости. Первые американские вертолеты Apache поступят на вооружение Войска польского уже в следующем году, заявил журналистам министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Мы рассчитываем, что еще в этом году подпишем соглашение. Мы хотим, чтобы сроки поставок были самыми короткими", - сказал Блащак. Он отметил, что до реализации этого контракта армия США предоставит Польше свои вертолеты Apache. "Я хочу сообщить, что договорился с администрацией США, с министром обороны Лойдом Остином, что уже в будущем году в форме лизинга в Войско польское будут поставлены вертолеты Apache из запасов сухопутных войск США. Польские пилоты уже обучаются в США", - сказал министр. Также он рассказал, что подписал офсетное соглашение с производителем Apache - фирмой Lockheed Martin, которое дает польскому военному авиационному заводу №1 в Лодзи возможность сервиса и ремонта, радаров и системы целеуказания вертолетов Apache. Польский министр отметил, что Apache будут размещены на востоке страны у границы с Белоруссией. "Целью этих вертолетов будет закрыть "брестские ворота". Они будут в распоряжении польских сухопутных войск, особенно 18-й механизированной дивизии", - сказал он.

https://ria.ru/20230925/zaem-1898551009.html

https://ria.ru/20230809/polsha-1889040827.html

польша

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польша, сша, мариуш блащак, лодзь