https://ria.ru/20230925/antisemitizm-1898402944.html
Чествование нациста в Канаде возмутило центр по борьбе с антисемитизмом
Чествование нациста в Канаде возмутило центр по борьбе с антисемитизмом - РИА Новости, 25.09.2023
Чествование нациста в Канаде возмутило центр по борьбе с антисемитизмом
Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило приветствие бывшего... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T05:22
2023-09-25T05:22
2023-09-25T05:22
канада
симон визенталь
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торонто
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в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило приветствие бывшего участника дивизии СС "Галиция" 98-летнего украинца Ярослава Хунки в парламенте Канады. Ранее американское агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на присутствие Хунки на выступлении Зеленского в канадском парламенте. Одна из фотографий с выступления Зеленского, на которой он показывает сжатый кулак в сторону собравшихся, а рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подписана так: "Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны". "Центр друзей Симона Визенталя (подразделение Центра Симона Визенталя в Торонто - ред.) глубоко обеспокоен тем, что канадский парламент выразил признание... украинскому ветерану, служившему в нацистской воинской части во время Второй мировой войны и причастному к массовым убийствам евреев и других людей. Центр ... возмущен тем, что парламентарии ... аплодировали ему стоя в пятницу", - говорится в заявлении организации. "Необходимо принести извинения всем пережившим Холокост и ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся против нацистов, и нужно дать объяснение тому, как этот человек ... получил признание от спикера палаты представителей", - отмечает Центр друзей Симона Визенталя. Первая украинская дивизия, или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галиция" - это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.
https://ria.ru/20230925/posol-1898398927.html
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канада, симон визенталь, джастин трюдо, торонто, германия, в мире
Канада, Симон Визенталь, Джастин Трюдо, Торонто, Германия, В мире
Чествование нациста в Канаде возмутило центр по борьбе с антисемитизмом
Центр по борьбе с антисемитизмом осудил приветствие нациста парламентом Канады