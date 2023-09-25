https://ria.ru/20230925/antisemitizm-1898402944.html

Чествование нациста в Канаде возмутило центр по борьбе с антисемитизмом

Чествование нациста в Канаде возмутило центр по борьбе с антисемитизмом - РИА Новости, 25.09.2023

Чествование нациста в Канаде возмутило центр по борьбе с антисемитизмом

Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило приветствие бывшего... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T05:22

2023-09-25T05:22

2023-09-25T05:22

канада

симон визенталь

джастин трюдо

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в мире

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Канадское подразделение неправительственной организации по защите прав человека и борьбе с антисемитизмом Центра Симона Визенталя осудило приветствие бывшего участника дивизии СС "Галиция" 98-летнего украинца Ярослава Хунки в парламенте Канады. Ранее американское агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на присутствие Хунки на выступлении Зеленского в канадском парламенте. Одна из фотографий с выступления Зеленского, на которой он показывает сжатый кулак в сторону собравшихся, а рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подписана так: "Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны". "Центр друзей Симона Визенталя (подразделение Центра Симона Визенталя в Торонто - ред.) глубоко обеспокоен тем, что канадский парламент выразил признание... украинскому ветерану, служившему в нацистской воинской части во время Второй мировой войны и причастному к массовым убийствам евреев и других людей. Центр ... возмущен тем, что парламентарии ... аплодировали ему стоя в пятницу", - говорится в заявлении организации. "Необходимо принести извинения всем пережившим Холокост и ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся против нацистов, и нужно дать объяснение тому, как этот человек ... получил признание от спикера палаты представителей", - отмечает Центр друзей Симона Визенталя. Первая украинская дивизия, или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галиция" - это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

https://ria.ru/20230925/posol-1898398927.html

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канада, симон визенталь, джастин трюдо, торонто, германия, в мире