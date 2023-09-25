https://ria.ru/20230925/alyaska-1898411494.html
Индия и США проведут учения на Аляске
Индия и США проведут учения на Аляске - РИА Новости, 25.09.2023
Индия и США проведут учения на Аляске
Индия и США проведут девятнадцатые военные учения Yudh Abhyas на военной базе Аляски Форт-Уэйнрайт с 25 сентября по 8 октября, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:29
2023-09-25T08:29
2023-09-25T08:29
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Индия и США проведут девятнадцатые военные учения Yudh Abhyas на военной базе Аляски Форт-Уэйнрайт с 25 сентября по 8 октября, сообщило министерство обороны Индии. "В учениях примет участие контингент индийской армии численностью 350 человек из состава военнослужащих маратхского полка легкой пехоты. С американской стороны будет задействован первый батальон 24-го пехотного полка боевой группы первой бригады", - заявило министерство обороны Индии. Темой учений является применение интегрированной боевой группы в горных/экстремальных климатических условиях, график учений в соответствии с мандатом ООН будет включать все операции, связанные с поддержанием мира и принуждением к миру. Учения также будут включать операции по оказанию гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях. Обе стороны проведут серию тактических учений для повышения оперативной совместимости при проведении миротворческих операций ООН. Представители обеих сторон также проведут подробные обсуждения, чтобы поделиться своим опытом и передовыми практиками. Частью расписания станут командно-штабные учения и экспертные академические дискуссии по отдельным темам. Полевые учения включают в себя в том числе проверку работы интегрированных боевых групп, использование воздушно-десантных единиц, проверку логистики и управления потерями во время операций, эвакуационно-боевую медицинскую помощь и другие аспекты, применимые к высокогорным районам и экстремальным климатическим условиям. Первые военные учения Yudh Abhyas были проведены в 2002 году. C тех пор они ежегодно проводятся армиями обеих стран для обмена передовым опытом, тактикой, методами и процедурами.
https://ria.ru/20230913/ladokol-1896082630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, сша, аляска, оон, в мире
Индия, США, Аляска, ООН, В мире
Индия и США проведут учения на Аляске
Индия и США начнут военные учения Yudh Abhyas на Аляске
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Индия и США проведут девятнадцатые военные учения Yudh Abhyas на военной базе Аляски Форт-Уэйнрайт с 25 сентября по 8 октября, сообщило министерство обороны Индии.
"В учениях примет участие контингент индийской армии численностью 350 человек из состава военнослужащих маратхского полка легкой пехоты. С американской стороны будет задействован первый батальон 24-го пехотного полка боевой группы первой бригады", - заявило министерство обороны Индии.
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Темой учений является применение интегрированной боевой группы в горных/экстремальных климатических условиях, график учений в соответствии с мандатом ООН
будет включать все операции, связанные с поддержанием мира и принуждением к миру. Учения также будут включать операции по оказанию гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях.
Обе стороны проведут серию тактических учений для повышения оперативной совместимости при проведении миротворческих операций ООН. Представители обеих сторон также проведут подробные обсуждения, чтобы поделиться своим опытом и передовыми практиками.
Частью расписания станут командно-штабные учения и экспертные академические дискуссии по отдельным темам. Полевые учения включают в себя в том числе проверку работы интегрированных боевых групп, использование воздушно-десантных единиц, проверку логистики и управления потерями во время операций, эвакуационно-боевую медицинскую помощь и другие аспекты, применимые к высокогорным районам и экстремальным климатическим условиям.
Первые военные учения Yudh Abhyas были проведены в 2002 году. C тех пор они ежегодно проводятся армиями обеих стран для обмена передовым опытом, тактикой, методами и процедурами.
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