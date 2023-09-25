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Ивановские аграрии начали обучение в "Школе фермера" - РИА Новости, 25.09.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
20:29 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/agrarii-1898588388.html
Ивановские аграрии начали обучение в "Школе фермера"
Ивановские аграрии начали обучение в "Школе фермера" - РИА Новости, 25.09.2023
Ивановские аграрии начали обучение в "Школе фермера"
В Ивановской области стартовал третий поток федерального образовательного проекта "Школа фермера", обучение начали 36 слушателей, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:29
2023-09-25T20:29
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 25 сен – РИА Новости. В Ивановской области стартовал третий поток федерального образовательного проекта "Школа фермера", обучение начали 36 слушателей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Обучение организовано на базе Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета в Иванове при поддержке регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия. В течение трех месяцев слушатели будут изучать правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели и основы маркетинга, а также знакомиться с новейшими агротехнологиями ведущих предприятий отрасли. "Школу фермеров" завершит защита бизнес-планов", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что выпускники получат дипломы государственного образца. В этом году сформированы две группы по 18 человек по направлениям "Выращивание овощей и ягод закрытого и открытого грунта и переработка продуктов питания растительного происхождения" и "Молочное и мясное скотоводство в фермерских хозяйствах". Участники в проект отбирались по итогам конкурса. В ходе вступления в должность губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский одним из приоритетов своей работы назвал развитие высшего образования. "Труженики села делом доказали, что сельское хозяйство может стать одной из динамично растущих отраслей Ивановской области", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского. Обучение в "Школе фермера" бесплатное, все расходы по его организации берет на себя Россельхозбанк. В 2022 году трехмесячный курс по направлениям "Разведение, содержание, кормление овец и коз в условиях крестьянского (фермерского) хозяйства Ивановской области" и "Выращивание и переработка плодово-ягодных культур и выращивание овощей открытого и закрытого грунта" окончили 36 слушателей.
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ивановская область, станислав воскресенский, россельхозбанк
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Россельхозбанк

Ивановские аграрии начали обучение в "Школе фермера"

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиИвановские аграрии начали обучение в "Школе фермера"
Ивановские аграрии начали обучение в Школе фермера - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 25 сен – РИА Новости. В Ивановской области стартовал третий поток федерального образовательного проекта "Школа фермера", обучение начали 36 слушателей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Обучение организовано на базе Верхневолжского государственного агробиотехнологического университета в Иванове при поддержке регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия. В течение трех месяцев слушатели будут изучать правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели и основы маркетинга, а также знакомиться с новейшими агротехнологиями ведущих предприятий отрасли. "Школу фермеров" завершит защита бизнес-планов", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что выпускники получат дипломы государственного образца. В этом году сформированы две группы по 18 человек по направлениям "Выращивание овощей и ягод закрытого и открытого грунта и переработка продуктов питания растительного происхождения" и "Молочное и мясное скотоводство в фермерских хозяйствах". Участники в проект отбирались по итогам конкурса.
В ходе вступления в должность губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский одним из приоритетов своей работы назвал развитие высшего образования.
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"Труженики села делом доказали, что сельское хозяйство может стать одной из динамично растущих отраслей Ивановской области", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
Обучение в "Школе фермера" бесплатное, все расходы по его организации берет на себя Россельхозбанк. В 2022 году трехмесячный курс по направлениям "Разведение, содержание, кормление овец и коз в условиях крестьянского (фермерского) хозяйства Ивановской области" и "Выращивание и переработка плодово-ягодных культур и выращивание овощей открытого и закрытого грунта" окончили 36 слушателей.
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав ВоскресенскийРоссельхозбанк
 
 
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