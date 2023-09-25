https://ria.ru/20230925/aes-1898543273.html

"Росатом" установил рекорд по поставкам корпусов реакторов для АЭС

"Росатом" установил рекорд по поставкам корпусов реакторов для АЭС - РИА Новости, 25.09.2023

"Росатом" установил рекорд по поставкам корпусов реакторов для АЭС

Отгрузка корпуса ядерного реактора для третьего энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, которая состоялась на заводе "Атоммаш" в городе Волгодонске Ростовской... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:46

2023-09-25T16:46

2023-09-25T16:46

турция

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

экономика

волгодонск

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ВОЛГОДОНСК (Ростовская обл), 25 сен - РИА Новости. Отгрузка корпуса ядерного реактора для третьего энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, которая состоялась на заводе "Атоммаш" в городе Волгодонске Ростовской области, стала рекордной для российского атомного машиностроения за всю его историю, сообщил журналистам генеральный директор машиностроительного дивизиона "Росатома" холдинга "Атомэнергомаш" Игорь Котов. На заводе "Атоммаш", производственной площадке "Атомэнергомаша", в понедельник состоялась отгрузка корпуса ядерного реактора для третьего энергоблока АЭС "Аккую" в Турции. "Это уже пятый корпус реактора, отгруженный с производственной площадки Росатома в Волгодонске в 2023 году. Такой объем отгрузок на сегодняшний день является абсолютным рекордом для атомного машиностроения за всю историю его существования", - сказал Котов. Он добавил, что новое оборудование направят заказчику ровно через три года с момента отгрузки корпуса реактора для первого энергоблока станции. О том, что "Росатом" в нынешнем году вышел на рекорд производства корпусов ядерных реакторов для энергоблоков АЭС большой мощности, в августе сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказали журналистам представители завода, общий вес отгружаемого в Турцию оборудования составляет 320 тонн. Отгрузка будет осуществляться комбинированным способом. "Специальным автотранспортом изделия доставят на заводской спецпричал. После погрузки на баржу комплект оборудования проследует водным маршрутом 3 тысячи километров до места назначения", - уточнил Котов. Производственный комплекс "Росатома" в Волгодонске ("Атоммаш") начал работу в 1976 году, в 2012 году вошел в состав Госкорпорации "Росатом". На предприятии производится сложное оборудование практически для всех атомных строек – Курской АЭС-2, строящихся при участии России АЭС в Бангладеш, Индии, Китае, Турции.

https://ria.ru/20230906/turtsiya-1894431166.html

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", экономика, волгодонск