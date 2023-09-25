https://ria.ru/20230925/aeroporty-1898427203.html

Пассажиры оценили работу такси в московских аэропортах

Пассажиры оценили работу такси в московских аэропортах - РИА Новости, 25.09.2023

Пассажиры оценили работу такси в московских аэропортах

Путешественники оценили удобство пользования такси в столичных аэропортах, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:34

2023-09-25T10:34

2023-09-25T10:35

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Путешественники оценили удобство пользования такси в столичных аэропортах, сообщает АТОР.Почти половина (40 процентов) респондентов сказали, что не удовлетворены работой такси в московских воздушных гаванях – ни в одной из них нет удобно организованной зоны посадки. Хуже всего оценили ситуацию в Жуковском: пользоваться там услугой перевозчиков понравилось лишь одному проценту пассажиров.Работой такси в Шереметьево, где недавно реорганизовали движение на привокзальной площади, выделив отдельные зоны для посадки в автомобили высокой категории, довольны только 15 процентов пассажиров.Удобство посадки в машины с шашечками в Домодедово похвалил каждый пятый пользователь. Выше всего подписчики телеграм-канала АТОР оценивают работу служб такси в аэропорту Внуково – ей довольны 24 процента опрошенных.Вечером пятницы, 22 сентября, дешевле всего – за 1,1 тысячи рублей оказалось ехать на такси в центр Москвы из Внуково и Шереметьево.Немного дороже до той же точки – из Жуковского, а самым дорогим оказался путь из Домодедово — от 1550 рублей, выяснили эксперты ассоциации.

https://ria.ru/20230920/sheremetevo-1897500906.html

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