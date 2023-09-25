https://ria.ru/20230925/aeroporty-1898427203.html
Пассажиры оценили работу такси в московских аэропортах
Пассажиры оценили работу такси в московских аэропортах - РИА Новости, 25.09.2023
Пассажиры оценили работу такси в московских аэропортах
Путешественники оценили удобство пользования такси в столичных аэропортах, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:34
2023-09-25T10:34
2023-09-25T10:35
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Путешественники оценили удобство пользования такси в столичных аэропортах, сообщает АТОР.Почти половина (40 процентов) респондентов сказали, что не удовлетворены работой такси в московских воздушных гаванях – ни в одной из них нет удобно организованной зоны посадки. Хуже всего оценили ситуацию в Жуковском: пользоваться там услугой перевозчиков понравилось лишь одному проценту пассажиров.Работой такси в Шереметьево, где недавно реорганизовали движение на привокзальной площади, выделив отдельные зоны для посадки в автомобили высокой категории, довольны только 15 процентов пассажиров.Удобство посадки в машины с шашечками в Домодедово похвалил каждый пятый пользователь. Выше всего подписчики телеграм-канала АТОР оценивают работу служб такси в аэропорту Внуково – ей довольны 24 процента опрошенных.Вечером пятницы, 22 сентября, дешевле всего – за 1,1 тысячи рублей оказалось ехать на такси в центр Москвы из Внуково и Шереметьево.Немного дороже до той же точки – из Жуковского, а самым дорогим оказался путь из Домодедово — от 1550 рублей, выяснили эксперты ассоциации.
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новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), жуковский, внуково (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Жуковский, Внуково (аэропорт)
Пассажиры оценили работу такси в московских аэропортах
АТОР: почти половина пассажиров недовольны работой такси в московских аэропортах
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
Путешественники оценили удобство пользования такси в столичных аэропортах, сообщает
АТОР.
Почти половина (40 процентов) респондентов сказали, что не удовлетворены работой такси в московских воздушных гаванях – ни в одной из них нет удобно организованной зоны посадки. Хуже всего оценили ситуацию в Жуковском: пользоваться там услугой перевозчиков понравилось лишь одному проценту пассажиров.
Работой такси в Шереметьево, где недавно реорганизовали
движение на привокзальной площади, выделив отдельные зоны для посадки в автомобили высокой категории, довольны только 15 процентов пассажиров.
Удобство посадки в машины с шашечками в Домодедово похвалил каждый пятый пользователь. Выше всего подписчики телеграм-канала АТОР оценивают работу служб такси в аэропорту Внуково – ей довольны 24 процента опрошенных.
Вечером пятницы, 22 сентября, дешевле всего – за 1,1 тысячи рублей оказалось ехать на такси в центр Москвы из Внуково и Шереметьево.
Немного дороже до той же точки – из Жуковского, а самым дорогим оказался путь из Домодедово — от 1550 рублей, выяснили эксперты ассоциации.
В аэропорту Шереметьево изменилась схема движения транспорта