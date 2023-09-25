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На Украину прибыла первая партия танков Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 25.09.2023 (обновлено: 15:31 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/abrams-1898490441.html
На Украину прибыла первая партия танков Abrams, пишут СМИ
На Украину прибыла первая партия танков Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2023
На Украину прибыла первая партия танков Abrams, пишут СМИ
Первая партия американских танков Abrams в субботу прибыла на Украину, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:49
2023-09-25T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
m1 abrams
сша
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Первая партия американских танков Abrams в субботу прибыла на Украину, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники."Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину", — заявили изданию источники в Пентагоне.Как отмечается, в ближайшие месяцы будет еще несколько поставок. Сколько именно танков прибудут в страну, собеседники NYT не уточнили.США обещали поставить украинской армии 31 боевую машину Abrams. По данным СМИ, первая партии составила десять танков. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений и финансирование Украины лишь затягивают конфликт. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой украинских военных.
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в мире, украина, m1 abrams, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, M1 Abrams, США
На Украину прибыла первая партия танков Abrams, пишут СМИ

NYT: первую партию танков Abrams доставили на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams во время транспортировки
Танк Abrams во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams во время транспортировки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Первая партия американских танков Abrams в субботу прибыла на Украину, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину", — заявили изданию источники в Пентагоне.
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Как отмечается, в ближайшие месяцы будет еще несколько поставок. Сколько именно танков прибудут в страну, собеседники NYT не уточнили.
США обещали поставить украинской армии 31 боевую машину Abrams. По данным СМИ, первая партии составила десять танков.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений и финансирование Украины лишь затягивают конфликт. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой украинских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаM1 AbramsСША
 
 
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