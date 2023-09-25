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На Украину прибыла первая партия танков Abrams, пишут СМИ

На Украину прибыла первая партия танков Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 25.09.2023

На Украину прибыла первая партия танков Abrams, пишут СМИ

Первая партия американских танков Abrams в субботу прибыла на Украину, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T13:49

2023-09-25T13:49

2023-09-25T15:31

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Первая партия американских танков Abrams в субботу прибыла на Украину, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники."Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину", — заявили изданию источники в Пентагоне.Как отмечается, в ближайшие месяцы будет еще несколько поставок. Сколько именно танков прибудут в страну, собеседники NYT не уточнили.США обещали поставить украинской армии 31 боевую машину Abrams. По данным СМИ, первая партии составила десять танков. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений и финансирование Украины лишь затягивают конфликт. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой украинских военных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, m1 abrams, сша