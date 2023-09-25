На Украину прибыла первая партия танков Abrams, пишут СМИ
NYT: первую партию танков Abrams доставили на Украину
© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams во время транспортировки
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams во время транспортировки. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Первая партия американских танков Abrams в субботу прибыла на Украину, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
"Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину", — заявили изданию источники в Пентагоне.
Как отмечается, в ближайшие месяцы будет еще несколько поставок. Сколько именно танков прибудут в страну, собеседники NYT не уточнили.
США обещали поставить украинской армии 31 боевую машину Abrams. По данным СМИ, первая партии составила десять танков.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений и финансирование Украины лишь затягивают конфликт. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой украинских военных.
В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой украинских военных.