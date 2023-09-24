https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898337495.html
СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями
СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями - РИА Новости, 24.09.2023
СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями
Регулярная критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес западных союзников привела в ярость американских и европейских лидеров, пишет журналист The... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T16:11
2023-09-24T16:11
2023-09-24T22:39
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Регулярная критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес западных союзников привела в ярость американских и европейских лидеров, пишет журналист The Wall Street Journal Дэниел Майклс."За последние полтора года Зеленский разозлил официальных лиц ООН, заявляя, что Совет Безопасности должен действовать против России или рассмотреть вопрос о самороспуске", — говорится в статье.По словам Майклса, украинский лидер вывел из себя президента США Джо Байдена и его советников, когда назвал абсурдом нежелание союзников принять республику в Североатлантический альянс. Это произошло во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.Глава Белого дома был настолько раздражен, что хотел убрать любое упоминание о кандидатуре Украины из коммюнике саммита, пишет журналист.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Владимир Зеленский выступил там во вторник. В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.
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Политика, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, ООН, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями
WSJ: Зеленский разозлил западных политиков постоянной критикой в адрес НАТО