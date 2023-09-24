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СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями - РИА Новости, 24.09.2023
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16:11 24.09.2023 (обновлено: 22:39 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898337495.html
СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями
СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями - РИА Новости, 24.09.2023
СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями
Регулярная критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес западных союзников привела в ярость американских и европейских лидеров, пишет журналист The... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T16:11
2023-09-24T22:39
политика
украина
россия
сша
владимир зеленский
джо байден
оон
нато
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Регулярная критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес западных союзников привела в ярость американских и европейских лидеров, пишет журналист The Wall Street Journal Дэниел Майклс."За последние полтора года Зеленский разозлил официальных лиц ООН, заявляя, что Совет Безопасности должен действовать против России или рассмотреть вопрос о самороспуске", — говорится в статье.По словам Майклса, украинский лидер вывел из себя президента США Джо Байдена и его советников, когда назвал абсурдом нежелание союзников принять республику в Североатлантический альянс. Это произошло во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.Глава Белого дома был настолько раздражен, что хотел убрать любое упоминание о кандидатуре Украины из коммюнике саммита, пишет журналист.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Владимир Зеленский выступил там во вторник. В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.
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политика, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, оон, нато, генеральная ассамблея оон
Политика, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, ООН, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями

WSJ: Зеленский разозлил западных политиков постоянной критикой в адрес НАТО

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Регулярная критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес западных союзников привела в ярость американских и европейских лидеров, пишет журналист The Wall Street Journal Дэниел Майклс.
«
"За последние полтора года Зеленский разозлил официальных лиц ООН, заявляя, что Совет Безопасности должен действовать против России или рассмотреть вопрос о самороспуске", — говорится в статье.
По словам Майклса, украинский лидер вывел из себя президента США Джо Байдена и его советников, когда назвал абсурдом нежелание союзников принять республику в Североатлантический альянс. Это произошло во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.
Глава Белого дома был настолько раздражен, что хотел убрать любое упоминание о кандидатуре Украины из коммюнике саммита, пишет журналист.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Владимир Зеленский выступил там во вторник. В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
"Избалованный ребенок": в США возмутились из-за поведения Зеленского в ООН
23 сентября, 11:29
 
ПолитикаУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденООННАТОГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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