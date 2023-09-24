https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898337495.html

СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями

СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями - РИА Новости, 24.09.2023

СМИ: Зеленский привел в ярость Запад своими заявлениями

Регулярная критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес западных союзников привела в ярость американских и европейских лидеров, пишет журналист The... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T16:11

2023-09-24T16:11

2023-09-24T22:39

политика

украина

россия

сша

владимир зеленский

джо байден

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_58814f08e8986e9d31d61277343d4c4a.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Регулярная критика президента Украины Владимира Зеленского в адрес западных союзников привела в ярость американских и европейских лидеров, пишет журналист The Wall Street Journal Дэниел Майклс."За последние полтора года Зеленский разозлил официальных лиц ООН, заявляя, что Совет Безопасности должен действовать против России или рассмотреть вопрос о самороспуске", — говорится в статье.По словам Майклса, украинский лидер вывел из себя президента США Джо Байдена и его советников, когда назвал абсурдом нежелание союзников принять республику в Североатлантический альянс. Это произошло во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.Глава Белого дома был настолько раздражен, что хотел убрать любое упоминание о кандидатуре Украины из коммюнике саммита, пишет журналист.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Владимир Зеленский выступил там во вторник. В Госдуме назвали выступление Зеленского позором. Так, парламентарий от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что ООН предоставила площадку террористу и нацисту, хотя эта организация была создана для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате.

https://ria.ru/20230923/povedenie-1898181140.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден, оон, нато, генеральная ассамблея оон