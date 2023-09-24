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"Попал в переплет". СМИ раскрыли грубейший просчет Зеленского
"Попал в переплет". СМИ раскрыли грубейший просчет Зеленского - РИА Новости, 24.09.2023
"Попал в переплет". СМИ раскрыли грубейший просчет Зеленского
Поведение Владимира Зеленского может лишить Украину поддержки, пишет The Spectator. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:51
2023-09-24T13:51
2023-09-24T13:56
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского может лишить Украину поддержки, пишет The Spectator."Президент Украины Владимир Зеленский попал в серьезный переплет", — говорится в материале.Как утверждает обозреватель, украинский политик пытается преподнести Западу идею, что не они помогают Украине в конфликте с Россией, а Киев помогает им, поэтому западные страны должны и дальше продолжать поддерживать его государство.Зеленский, указал автор материала, так поступает ради того, чтобы украинцам их страна казалась гордой и непоколебимой нацией, а не бедной и нищей, едва сводящей концы с концами за счет иностранных пожертвований.По мнению автора, такой подход представляет угрозу для дальнейшей поддержки Киева, поскольку западные страны могут перестать терпеть подобное поведение.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, президент страны Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
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"Попал в переплет". СМИ раскрыли грубейший просчет Зеленского
The Spectator: поведение Зеленского может лишить Киев поддержки