https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898320236.html

"Попал в переплет". СМИ раскрыли грубейший просчет Зеленского

"Попал в переплет". СМИ раскрыли грубейший просчет Зеленского - РИА Новости, 24.09.2023

"Попал в переплет". СМИ раскрыли грубейший просчет Зеленского

Поведение Владимира Зеленского может лишить Украину поддержки, пишет The Spectator. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:51

2023-09-24T13:51

2023-09-24T13:56

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского может лишить Украину поддержки, пишет The Spectator."Президент Украины Владимир Зеленский попал в серьезный переплет", — говорится в материале.Как утверждает обозреватель, украинский политик пытается преподнести Западу идею, что не они помогают Украине в конфликте с Россией, а Киев помогает им, поэтому западные страны должны и дальше продолжать поддерживать его государство.Зеленский, указал автор материала, так поступает ради того, чтобы украинцам их страна казалась гордой и непоколебимой нацией, а не бедной и нищей, едва сводящей концы с концами за счет иностранных пожертвований.По мнению автора, такой подход представляет угрозу для дальнейшей поддержки Киева, поскольку западные страны могут перестать терпеть подобное поведение.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, президент страны Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

https://ria.ru/20230924/turne-1898312294.html

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