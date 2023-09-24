Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский сохраняет власть
Экс-премьер Украины: Зеленский сохраняет власть только благодаря конфликту
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине – это единственное, что сохраняет власть Владимира Зеленского, он был выгоден ему с самого начала, считает бывший премьер страны Николай Азаров, об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня.
"Вооруженный конфликт – единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний. Вспомните, с каждым годом президентства рейтинг Зеленского снижался, были проблемы в экономике и, конечно же, жуткие коррупционные скандалы. А через неделю – он герой. Через год – установил контроль над СМИ и запретил инакомыслие", - написал Азаров.
По его мнению, после окончания конфликта на Украине, "люди проголосуют за кого угодно кроме него".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.