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Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский сохраняет власть - РИА Новости, 24.09.2023
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10:52 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898297649.html
Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский сохраняет власть
Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский сохраняет власть - РИА Новости, 24.09.2023
Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский сохраняет власть
Конфликт на Украине – это единственное, что сохраняет власть Владимира Зеленского, он был выгоден ему с самого начала, считает бывший премьер страны Николай... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:52
2023-09-24T10:52
в мире
украина
россия
киев
николай азаров (политик)
владимир зеленский
сеймур херш
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине – это единственное, что сохраняет власть Владимира Зеленского, он был выгоден ему с самого начала, считает бывший премьер страны Николай Азаров, об этом он написал в своем телеграм-канале. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня. "Вооруженный конфликт – единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний. Вспомните, с каждым годом президентства рейтинг Зеленского снижался, были проблемы в экономике и, конечно же, жуткие коррупционные скандалы. А через неделю – он герой. Через год – установил контроль над СМИ и запретил инакомыслие", - написал Азаров. По его мнению, после окончания конфликта на Украине, "люди проголосуют за кого угодно кроме него". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230923/zelenskiy-1898232805.html
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в мире, украина, россия, киев, николай азаров (политик), владимир зеленский, сеймур херш
В мире, Украина, Россия, Киев, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Сеймур Херш
Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский сохраняет власть

Экс-премьер Украины: Зеленский сохраняет власть только благодаря конфликту

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине – это единственное, что сохраняет власть Владимира Зеленского, он был выгоден ему с самого начала, считает бывший премьер страны Николай Азаров, об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня.
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
"Его выпотрошат". В США раскрыли, как Зеленский на Западе солгал о России
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"Вооруженный конфликт – единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний. Вспомните, с каждым годом президентства рейтинг Зеленского снижался, были проблемы в экономике и, конечно же, жуткие коррупционные скандалы. А через неделю – он герой. Через год – установил контроль над СМИ и запретил инакомыслие", - написал Азаров.
По его мнению, после окончания конфликта на Украине, "люди проголосуют за кого угодно кроме него".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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В миреУкраинаРоссияКиевНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийСеймур Херш
 
 
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