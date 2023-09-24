https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898297649.html

Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский сохраняет власть

Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский сохраняет власть - РИА Новости, 24.09.2023

Экс-премьер Украины рассказал, почему Зеленский сохраняет власть

Конфликт на Украине – это единственное, что сохраняет власть Владимира Зеленского, он был выгоден ему с самого начала, считает бывший премьер страны Николай... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:52

2023-09-24T10:52

2023-09-24T10:52

в мире

украина

россия

киев

николай азаров (политик)

владимир зеленский

сеймур херш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960164_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_58814f08e8986e9d31d61277343d4c4a.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине – это единственное, что сохраняет власть Владимира Зеленского, он был выгоден ему с самого начала, считает бывший премьер страны Николай Азаров, об этом он написал в своем телеграм-канале. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня. "Вооруженный конфликт – единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний. Вспомните, с каждым годом президентства рейтинг Зеленского снижался, были проблемы в экономике и, конечно же, жуткие коррупционные скандалы. А через неделю – он герой. Через год – установил контроль над СМИ и запретил инакомыслие", - написал Азаров. По его мнению, после окончания конфликта на Украине, "люди проголосуют за кого угодно кроме него". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230923/zelenskiy-1898232805.html

https://ria.ru/20230923/povedenie-1898181140.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, николай азаров (политик), владимир зеленский, сеймур херш