https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898278841.html
СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина"
СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 24.09.2023
СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина"
Американское агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на приветствие Владимира Зеленского бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T04:15
2023-09-24T04:15
2023-09-24T04:30
канада
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владимир зеленский
джастин трюдо
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американское агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на приветствие Владимира Зеленского бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском парламенте. Одна из фотографий с выступления Зеленского, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, а рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подписана как: "Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны". Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" - это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.
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канада, германия, владимир зеленский, джастин трюдо, в мире
Канада, Германия, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, В мире
СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина"
AP: Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС "Галичина"