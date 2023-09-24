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СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 24.09.2023
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04:15 24.09.2023 (обновлено: 04:30 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898278841.html
СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина"
СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 24.09.2023
СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина"
Американское агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на приветствие Владимира Зеленского бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T04:15
2023-09-24T04:30
канада
германия
владимир зеленский
джастин трюдо
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американское агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на приветствие Владимира Зеленского бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском парламенте. Одна из фотографий с выступления Зеленского, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, а рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подписана как: "Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны". Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" - это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.
https://ria.ru/20230923/plan-1898189356.html
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канада, германия, владимир зеленский, джастин трюдо, в мире
Канада, Германия, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, В мире
СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина"

AP: Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС "Галичина"

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американское агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на приветствие Владимира Зеленского бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском парламенте.
Одна из фотографий с выступления Зеленского, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, а рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подписана как: "Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
СМИ: у Зеленского появилась навязчивая идея
Вчера, 12:48
Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" - это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.
 
КанадаГерманияВладимир ЗеленскийДжастин ТрюдоВ мире
 
 
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