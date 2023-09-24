https://ria.ru/20230924/zelenskiy-1898278841.html

СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина"

СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 24.09.2023

СМИ: Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС "Галичина"

Американское агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на приветствие Владимира Зеленского бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T04:15

2023-09-24T04:15

2023-09-24T04:30

канада

германия

владимир зеленский

джастин трюдо

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Американское агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на приветствие Владимира Зеленского бывшего бойца дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки в канадском парламенте. Одна из фотографий с выступления Зеленского, на которой он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, а рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подписана как: "Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны". Первая украинская дивизия или 14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галичина" - это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

https://ria.ru/20230923/plan-1898189356.html

канада

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канада, германия, владимир зеленский, джастин трюдо, в мире