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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 24.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:36
2023-09-24T21:36
2023-09-24T21:36
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херсон
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "В Херсоне раздаются взрывы", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230923/trevoga-1898215028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, киев, вооруженные силы рф
В мире, Херсон, Киев, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне