https://ria.ru/20230924/vzryv-1898380851.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 24.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T21:36

2023-09-24T21:36

2023-09-24T21:36

в мире

херсон

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщило украинское издание "Зеркало недели". "В Херсоне раздаются взрывы", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230923/trevoga-1898215028.html

херсон

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, киев, вооруженные силы рф