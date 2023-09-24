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Западные СМИ оценили перспективу выборов на Украине в 2024 году - РИА Новости, 24.09.2023
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14:30 24.09.2023 (обновлено: 14:36 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/vybory-1898324690.html
Западные СМИ оценили перспективу выборов на Украине в 2024 году
Западные СМИ оценили перспективу выборов на Украине в 2024 году - РИА Новости, 24.09.2023
Западные СМИ оценили перспективу выборов на Украине в 2024 году
Некоторые западные политики настаивают на том, чтобы Киев провел парламентские и президентские выборы, несмотря на военное положение в стране, эта перспектива... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:30
2023-09-24T14:36
в мире
украина
тини кокс
верховная рада украины
партия "батькивщина"
киев
линдси грэм
такер карлсон
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Некоторые западные политики настаивают на том, чтобы Киев провел парламентские и президентские выборы, несмотря на военное положение в стране, эта перспектива заставила многих чиновников с Украины "чесать затылки", сообщает газета Washington Post. Как говорится в сообщении, "несмотря на... военное положение в стране, некоторые западные политики настаивают на том, чтобы" Киев провел "парламентские и президентские выборы — перспектива, которая заставила многих украинских чиновников чесать их затылки". Как отмечает газета, с такими предложениями выступили председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, американский сенатор Линдси Грэм и телеведущий Такер Карлсон. "Однако киевские чиновники... не могут сразу отбросить идею проведения выборов, рискуя вызвать отторжение ключевых политических игроков на Западе, которые требуют проведения выборов и от которых зависит сохранение международной финансовой и военной помощи Украине", - подчеркивает издание. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила газете, что "ценой проведения выборов в военное время" будет проигранный конфликт. Пятнадцатого сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов. Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20230922/duda-1897937238.html
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в мире, украина, тини кокс, верховная рада украины, партия "батькивщина", киев, линдси грэм, такер карлсон, совет европы
В мире, Украина, Тини Кокс, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина", Киев, Линдси Грэм, Такер Карлсон, Совет Европы
Западные СМИ оценили перспективу выборов на Украине в 2024 году

WP: перспектива выборов на Украине заставила чиновников "чесать затылки"

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Некоторые западные политики настаивают на том, чтобы Киев провел парламентские и президентские выборы, несмотря на военное положение в стране, эта перспектива заставила многих чиновников с Украины "чесать затылки", сообщает газета Washington Post.
Как говорится в сообщении, "несмотря на... военное положение в стране, некоторые западные политики настаивают на том, чтобы" Киев провел "парламентские и президентские выборы — перспектива, которая заставила многих украинских чиновников чесать их затылки".
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Как отмечает газета, с такими предложениями выступили председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, американский сенатор Линдси Грэм и телеведущий Такер Карлсон.
«
"Однако киевские чиновники... не могут сразу отбросить идею проведения выборов, рискуя вызвать отторжение ключевых политических игроков на Западе, которые требуют проведения выборов и от которых зависит сохранение международной финансовой и военной помощи Украине", - подчеркивает издание.
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила газете, что "ценой проведения выборов в военное время" будет проигранный конфликт.
Пятнадцатого сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов.
Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
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В миреУкраинаТини КоксВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"КиевЛиндси ГрэмТакер КарлсонСовет Европы
 
 
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