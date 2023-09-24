https://ria.ru/20230924/vybory-1898270140.html
Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах
Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах - РИА Новости, 24.09.2023
Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах
Сегодня в России есть все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно выражать свою волю на выборах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:09
2023-09-24T00:09
2023-09-24T00:09
политика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_0:202:3030:1906_1920x0_80_0_0_c4e34f7fbb6d24cd3943b1125817ba1d.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сегодня в России есть все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно выражать свою волю на выборах, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах. Делать это по месту жительства или по месту фактического нахождения. На избирательном участке или на дому. В тот день, когда это удобно. Ведь сейчас есть возможность проголосовать в течение нескольких дней", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
https://ria.ru/20230924/tsik-1898270034.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_2372b5b355c2dcf74b6f0f06bdb5d1ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах
Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли граждан на выборах