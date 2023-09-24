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Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах - РИА Новости, 24.09.2023
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00:09 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/vybory-1898270140.html
Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах
Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах - РИА Новости, 24.09.2023
Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах
Сегодня в России есть все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно выражать свою волю на выборах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:09
2023-09-24T00:09
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сегодня в России есть все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно выражать свою волю на выборах, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах. Делать это по месту жительства или по месту фактического нахождения. На избирательном участке или на дому. В тот день, когда это удобно. Ведь сейчас есть возможность проголосовать в течение нескольких дней", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах

Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли граждан на выборах

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сегодня в России есть все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно выражать свою волю на выборах, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах. Делать это по месту жительства или по месту фактического нахождения. На избирательном участке или на дому. В тот день, когда это удобно. Ведь сейчас есть возможность проголосовать в течение нескольких дней", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
Поздравление Путина с 30-летием ЦИК - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов
00:06
 
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