https://ria.ru/20230924/vybory-1898270140.html

Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах

Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах - РИА Новости, 24.09.2023

Путин: Россия имеет все условия для свободного выражения воли на выборах

Сегодня в России есть все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно выражать свою волю на выборах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T00:09

2023-09-24T00:09

2023-09-24T00:09

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сегодня в России есть все условия, чтобы каждый гражданин мог свободно выражать свою волю на выборах, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах. Делать это по месту жительства или по месту фактического нахождения. На избирательном участке или на дому. В тот день, когда это удобно. Ведь сейчас есть возможность проголосовать в течение нескольких дней", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.

https://ria.ru/20230924/tsik-1898270034.html

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2023

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политика, россия, владимир путин