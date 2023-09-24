https://ria.ru/20230924/vsu-1898279525.html

Солдат ВСУ обратился к командованию и подался в бега

Солдат ВСУ обратился к командованию и подался в бега - РИА Новости, 24.09.2023

Солдат ВСУ обратился к командованию и подался в бега

Получивший ранение украинский солдат, который дезертировал из части после отказа в лечении, рассказал The Times, что больше "не будет мясом" для Киева. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T04:48

2023-09-24T04:48

2023-09-24T09:18

в мире

львов

украина

вооруженные силы украины

нато

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Получивший ранение украинский солдат, который дезертировал из части после отказа в лечении, рассказал The Times, что больше "не будет мясом" для Киева.Как сообщил изданию 20-летний сержант по имени Андрей, прячущийся в своем "убежище" во Львове, он получил ранение в плечо, в госпитале в Виннице ему не смогли полностью удалить осколки, в результате из-за болей и онемения он не мог полноценно использовать руку."Один врач предложил выписать мне справку о том, что я непригоден к дальнейшей службе, если я заплачу ему 1500 долларов", — возмутился украинец, пошедший добровольцем в ВСУ в 18-летнем возрасте. При этом он узнал, что в Германии ему могут сделать полноценную операцию, после чего стал планировать отъезд туда."Но тогда мне не разрешили покинуть страну", — заявил он. По его словам, командование решило, что его ранение не было настолько тяжелым, чтобы отправляться за границу, вместо этого ему приказали вернуться в часть."Озлобленный" Андрей обратился за помощью к своему командиру, который "послал" его матом и потребовал не беспокоить по этому поводу. "Именно тогда я начал задаваться вопросом: "Почему я это делаю?" — рассказал боевик, добавив, что "на этом для него все закончилось".По словам Андрея, он "внезапно осознал", что пятеро из шести его друзей в части погибли, его рука повреждена, врачи хотят денег, а командование считает его пригодным, несмотря на травмы. "Так зачем мне возвращаться на фронт? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом", — заявил Андрей The Times.При этом он подчеркнул, что "готов скорее прострелить себе ногу", чем вернуться на фронт.В начале июня украинские войска начали контрнаступление. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отмечал президент Владимир Путин, в попытках добиться результата любой ценой ВСУ потеряли 71,5 тысячи военнослужащих и 18 тысяч единиц техники.

https://ria.ru/20230921/rabotino-1897783356.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896922154.html

львов

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, львов, украина, вооруженные силы украины, нато, владимир путин