https://ria.ru/20230924/vsu-1898279525.html
Солдат ВСУ обратился к командованию и подался в бега
Солдат ВСУ обратился к командованию и подался в бега - РИА Новости, 24.09.2023
Солдат ВСУ обратился к командованию и подался в бега
Получивший ранение украинский солдат, который дезертировал из части после отказа в лечении, рассказал The Times, что больше "не будет мясом" для Киева. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T04:48
2023-09-24T04:48
2023-09-24T09:18
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Получивший ранение украинский солдат, который дезертировал из части после отказа в лечении, рассказал The Times, что больше "не будет мясом" для Киева.Как сообщил изданию 20-летний сержант по имени Андрей, прячущийся в своем "убежище" во Львове, он получил ранение в плечо, в госпитале в Виннице ему не смогли полностью удалить осколки, в результате из-за болей и онемения он не мог полноценно использовать руку."Один врач предложил выписать мне справку о том, что я непригоден к дальнейшей службе, если я заплачу ему 1500 долларов", — возмутился украинец, пошедший добровольцем в ВСУ в 18-летнем возрасте. При этом он узнал, что в Германии ему могут сделать полноценную операцию, после чего стал планировать отъезд туда."Но тогда мне не разрешили покинуть страну", — заявил он. По его словам, командование решило, что его ранение не было настолько тяжелым, чтобы отправляться за границу, вместо этого ему приказали вернуться в часть."Озлобленный" Андрей обратился за помощью к своему командиру, который "послал" его матом и потребовал не беспокоить по этому поводу. "Именно тогда я начал задаваться вопросом: "Почему я это делаю?" — рассказал боевик, добавив, что "на этом для него все закончилось".По словам Андрея, он "внезапно осознал", что пятеро из шести его друзей в части погибли, его рука повреждена, врачи хотят денег, а командование считает его пригодным, несмотря на травмы. "Так зачем мне возвращаться на фронт? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом", — заявил Андрей The Times.При этом он подчеркнул, что "готов скорее прострелить себе ногу", чем вернуться на фронт.В начале июня украинские войска начали контрнаступление. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отмечал президент Владимир Путин, в попытках добиться результата любой ценой ВСУ потеряли 71,5 тысячи военнослужащих и 18 тысяч единиц техники.
https://ria.ru/20230921/rabotino-1897783356.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, львов, украина, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
В мире, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин
Солдат ВСУ обратился к командованию и подался в бега
Times: раненый сержант ВСУ дезертировал после отказа командования в лечении
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Получивший ранение украинский солдат, который дезертировал из части после отказа в лечении, рассказал The Times
, что больше "не будет мясом" для Киева.
Как сообщил изданию 20-летний сержант по имени Андрей, прячущийся в своем "убежище" во Львове
, он получил ранение в плечо, в госпитале в Виннице
ему не смогли полностью удалить осколки, в результате из-за болей и онемения он не мог полноценно использовать руку.
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"Один врач предложил выписать мне справку о том, что я непригоден к дальнейшей службе, если я заплачу ему 1500 долларов", — возмутился украинец, пошедший добровольцем в ВСУ
в 18-летнем возрасте. При этом он узнал, что в Германии
ему могут сделать полноценную операцию, после чего стал планировать отъезд туда.
"Но тогда мне не разрешили покинуть страну", — заявил он. По его словам, командование решило, что его ранение не было настолько тяжелым, чтобы отправляться за границу, вместо этого ему приказали вернуться в часть.
"Озлобленный" Андрей обратился за помощью к своему командиру, который "послал" его матом и потребовал не беспокоить по этому поводу. "Именно тогда я начал задаваться вопросом: "Почему я это делаю?" — рассказал боевик, добавив, что "на этом для него все закончилось".
По словам Андрея, он "внезапно осознал", что пятеро из шести его друзей в части погибли, его рука повреждена, врачи хотят денег, а командование считает его пригодным, несмотря на травмы. "Так зачем мне возвращаться на фронт? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть они придут за мной. Я никогда больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом", — заявил Андрей The Times.
При этом он подчеркнул, что "готов скорее прострелить себе ногу", чем вернуться на фронт.
В начале июня украинские войска начали контрнаступление. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой. Как отмечал президент Владимир Путин
, в попытках добиться результата любой ценой ВСУ потеряли 71,5 тысячи военнослужащих и 18 тысяч единиц техники.
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