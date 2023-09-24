https://ria.ru/20230924/vmeshatelstvo-1898389325.html

МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны - РИА Новости, 25.09.2023

МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела республики. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-24T23:31

2023-09-24T23:31

2023-09-25T00:02

в мире

польша

збигнев рау

еврокомиссия

олаф шольц

германия

варшава

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ВАРШАВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела республики."Последние заявления канцлера Германии Олафа Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, составляющие основу добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей, заявленные правительством Федеративной Республики Германия в договоре с Польшей от 1991 года", — написал он в соцсети X.Дипломат обратил внимание, что полномочия немецкого канцлера не касаются продолжающихся в Польше разбирательств."Заявления по этому вопросу указывают на попытку вмешательства во внутренние вопросы польского государства и продолжающуюся предвыборную кампанию", — заявил Рау.Министр призвал главу правительства ФРГ уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб отношениям стран.В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Варшаве с требованием прокомментировать информацию, согласно которой польские власти долгое время выдавали визы за взятки.В Польше начали расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении нескольких сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.

https://ria.ru/20230923/kontrol-1898251624.html

https://ria.ru/20230919/es-1897246224.html

польша

германия

варшава

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в мире, польша, збигнев рау, еврокомиссия, олаф шольц, германия, варшава