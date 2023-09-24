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МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны - РИА Новости, 25.09.2023
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23:31 24.09.2023 (обновлено: 00:02 25.09.2023)
https://ria.ru/20230924/vmeshatelstvo-1898389325.html
МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны
МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны - РИА Новости, 25.09.2023
МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела республики. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-24T23:31
2023-09-25T00:02
в мире
польша
збигнев рау
еврокомиссия
олаф шольц
германия
варшава
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ВАРШАВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела республики.&quot;Последние заявления канцлера Германии Олафа Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, составляющие основу добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей, заявленные правительством Федеративной Республики Германия в договоре с Польшей от 1991 года&quot;, — написал он в соцсети X.Дипломат обратил внимание, что полномочия немецкого канцлера не касаются продолжающихся в Польше разбирательств."Заявления по этому вопросу указывают на попытку вмешательства во внутренние вопросы польского государства и продолжающуюся предвыборную кампанию", — заявил Рау.Министр призвал главу правительства ФРГ уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб отношениям стран.В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Варшаве с требованием прокомментировать информацию, согласно которой польские власти долгое время выдавали визы за взятки.В Польше начали расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении нескольких сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.
https://ria.ru/20230923/kontrol-1898251624.html
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в мире, польша, збигнев рау, еврокомиссия, олаф шольц, германия, варшава
В мире, Польша, Збигнев Рау, Еврокомиссия, Олаф Шольц, Германия, Варшава
МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

Глава МИД Польши обвинил Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики

© РИА Новости / ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау . Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства во внутренние дела республики.
«

"Последние заявления канцлера Германии Олафа Шольца нарушают принципы суверенного равенства государств, составляющие основу добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей, заявленные правительством Федеративной Республики Германия в договоре с Польшей от 1991 года", — написал он в соцсети X.

Дипломат обратил внимание, что полномочия немецкого канцлера не касаются продолжающихся в Польше разбирательств.

Накануне Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне коррупционного скандала с выдачей польскими загранпредставительствами шенгенских виз.

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"Заявления по этому вопросу указывают на попытку вмешательства во внутренние вопросы польского государства и продолжающуюся предвыборную кампанию", — заявил Рау.
Министр призвал главу правительства ФРГ уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, наносящих ущерб отношениям стран.
В четверг Еврокомиссия сообщила, что направила письмо Варшаве с требованием прокомментировать информацию, согласно которой польские власти долгое время выдавали визы за взятки.
В Польше начали расследование о протекции при ускорении визовых процедур в отношении нескольких сотен виз для мигрантов, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет.
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В миреПольшаЗбигнев РауЕврокомиссияОлаф ШольцГерманияВаршава
 
 
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