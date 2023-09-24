https://ria.ru/20230924/vlast-1898270248.html
Путин считает народ источником власти в России
Путин считает народ источником власти в России - РИА Новости, 24.09.2023
Путин считает народ источником власти в России
Именно народ является источником власти в России, он определяет путь ее развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:11
2023-09-24T00:11
2023-09-24T00:11
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Именно народ является источником власти в России, он определяет путь ее развития, заявил президент России Владимир Путин. "Именно народ - источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием. Путин подчеркнул, что огромная заслуга ЦИК РФ в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан избирать и быть избранным.
https://ria.ru/20230924/putin-1898269687.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин считает народ источником власти в России
Путин: источником власти в России является народ, он определяет путь ее развития
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Именно народ является источником власти в России, он определяет путь ее развития, заявил президент России Владимир Путин.
"Именно народ - источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире
Путин подчеркнул, что огромная заслуга ЦИК РФ в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан избирать и быть избранным.