https://ria.ru/20230924/vlast-1898270248.html

Путин считает народ источником власти в России

Путин считает народ источником власти в России - РИА Новости, 24.09.2023

Путин считает народ источником власти в России

Именно народ является источником власти в России, он определяет путь ее развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T00:11

2023-09-24T00:11

2023-09-24T00:11

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Именно народ является источником власти в России, он определяет путь ее развития, заявил президент России Владимир Путин. "Именно народ - источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием. Путин подчеркнул, что огромная заслуга ЦИК РФ в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан избирать и быть избранным.

https://ria.ru/20230924/putin-1898269687.html

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россия, владимир путин, политика