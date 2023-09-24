https://ria.ru/20230924/ukraina-1898371002.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.09.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T20:18
2023-09-24T20:18
2023-09-24T20:18
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
в мире
вооруженные силы рф
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналь тревоги в указанных регионах прозвучал с 19.56 по 20.02 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230924/pomosch-1898368975.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, в мире, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире, Вооруженные силы РФ, Киев
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу