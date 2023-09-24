https://ria.ru/20230924/ukraina-1898371002.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.09.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T20:18

2023-09-24T20:18

2023-09-24T20:18

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

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вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигналь тревоги в указанных регионах прозвучал с 19.56 по 20.02 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230924/pomosch-1898368975.html

украина

днепропетровская область

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, днепропетровская область, в мире, вооруженные силы рф, киев